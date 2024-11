România „a intrat în linie dreaptă” pentru aderarea la Schengen terestru, anunță Victor Negrescu. „Există trei scenarii de lucru”

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anunțat, vineri, după discuţia cu Comisarul European desemnat pentru afaceri interne, austriacul Magnus Brunner, că România „a intrat în linie dreaptă” pentru aderarea la spațiul Schengen terestru, precizând că există trei scenarii de lucru pentru asta.

„Am intrat în linie dreaptă în privinţa aderării complete a României la spaţiul Schengen. Am discutat despre acest proces cu Comisarul European desemnat pentru afaceri interne, austriacul Magnus Brunner”, scrie europarlamentarul PSD pe Facebook.

Victor Negrescu arată că în prezent există trei scenarii de lucru:

1. Decizia rapidă. Până la finalul mandatului actualei Comisii Europene, mai exact 1 decembrie, se adoptă la nivel tehnic o decizie privind intrarea completă a României în zona de liberă circulaţie.

2. Varianta moderată. Se aşteaptă noua Comisie Europeană şi se aprobă în marja Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, sau poate chiar în cadrul reuniunii ministeriale, o decizie în această privinţă.

3. Scenariul pe termen lung. Decizia este amânată din cauza situaţiei politice din Bulgaria, a presiunii partidelor populiste din anumite state membre sau invocându-se apariţia unor evenimente de securitate neprevăzute.



„Mă bucur că am continuat să punem presiune pentru atingerea acestui obiectiv, chiar şi atunci când am fost criticaţi pentru că am menţinut acest subiect sus pe agenda europeană. Jocurile nu sunt închise. La fel ca premierul Marcel Ciolacu, sunt încrezător însă că România va deveni membră a spaţiului Schengen pe cale terestră”, subliniază Negrescu.

Negocieri „constructive”

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a făcut joi precizări după ce premierul Marcel Ciolacu a spus că românii vor putea călători „mai mult ca sigur” fără controale la frontierele terestre începând din martie.

El a spus că discuţiile şi negocierile „sunt încă în curs, sunt constructive şi cu o bună perspectivă”, dar că nu există „deocamdată o decizie formală luată la nivelul Consiliului JAI sau la nivelul ministerelor de Interne”.

„De asemenea, aş vrea să subliniez faptul că cel mai bun semnal public pe care îl putem da în contextul acestor negocieri este faptul că România va continua să acorde sprijin politic, legal, instituţional pentru protecţia frontierelor şi să dezvolte continuu capacitatea de combatere a migraţiei ilegale. România va fi gata să ia toate măsurile pentru protecţia frontierelor sale şi după admiterea în Spaţiul Schengen cu frontierele terestre şi să aplice toate procedurile Schengen la frontierele sale, inclusiv instituirea de controale, atunci când se impun, precum şi aplicarea unor politici foarte eficiente în materie de azil şi returnări”, a continuat Predoiu.

Ministrul a mai precizat că România are „o foarte bună cooperare în combaterea migraţiei ilegale cu toţi vecinii noştri, dar şi cu Austria” şi „o foarte bună cooperare la nivelul ministerelor pe toate domeniile de interes”, precum şi „o foarte bună comunicare cu miniştrii din Austria, Ungaria şi Bulgaria, ca şi cu ceilalţi colegi din statele membre UE”.

Editor : C.L.B.