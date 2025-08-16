Peste 600 de infractori au fost aduși în țară de la începutul acestui an. De la traficanți de droguri la proxeneți sau indivizi care aveau mandate de arestare pentru fapte cu violență. Deși, lună de lună, aproape 100 de persoane sunt aduse în România sub escorta polițiștilor, corupții celebri rămân greu de extrădat. Ultimele exemple sunt fostul șef CJ Neamț Ionel Arsene sau prințul Paul. În cazul primului Italia a emis o decizie definitivă prin care motivează că Arsene nu poate fi extrădat, în timp ce Franța a refuzat a treia oară extrădarea prințului Paul. Decizia nu este însă definitivă.

În primele șapte luni ale acestui an au fost aduși în țară peste 600 de infractori. Indivizi care fie aveau mandate de arestare pe numele lor fie aveau condamnări definitive. Astfel, România aduce undeva la 90 de persoane în fiecare lună.

Țările de unde sunt aduși cei mai mulți infractori și care sunt de acord cu extrădarea lor - Germania, Marea Britanie, Franța, Spania și Italia. Au fost cazuri însă când aceleași state ne-au refuzat. S-a întâmplat în cazul fugarilor celebri - fugari care au condamnări la noi în țară pentru fapte de corupție.

Exemplu din Italia, în luna iulie a acestui an statul român a primit o decizie definitivă iar fostul președinte Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, nu a fost extrădat. Autoritățile italiene au motivat că Arsene ar avea probleme psihice și că nu ar putea fi tratat la noi în țară. Un alt exemplu - prințul Paul. Luna trecută Franța a decis pentru a treia oară să nu-l extrădeze. Decizia nu este definitivă iar statul român a contestat-o. Rămâne de văzut dacă până la finalul anului România va primi decizie favorabilă sau nu.

