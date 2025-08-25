Pacienții cu arsuri sau cei răniți în accidente rutiere vor avea mai multe șanse de supraviețuire. Este promisiunea făcută de medicii și militarii români, care au primit o nouă platformă pentru transportul aerian al răniților aflați în stare gravă. Departamentul pentru Situații de Urgență a cumpărat module care pot să fie montate în avioanele Ministerului Apărării. Sistemele au toate dotările pe care le găsim și în secțiile ATI ale spitalelor și scurtează cu aproape două ore transferul pacienților. Proiectul a costat aproape un milion de euro, iar 75% din sumă este plătită de Uniunea Europeană.

Cele două module vor rămâne în permanență la Baza Aeriană din Otopeni, în așa fel încât militarii să le scoată din hangar și să le monteze într-un avion militar, atunci când un pacient are nevoie de transfer. Din momentul în care se dă alarma, aeronava poate să fie gata de decolare în maximum 30 de minute. Platforma este formată dintr-o carcasă metalică pe care au fost montate toate echipamentele medicale dintr-o sală ATI: tărgi, injectomate, monitoare, ventilatoare și butelii cu oxigen. Cu ajutorul celor două module, medicii pot să transfere patru pacienți în stare gravă. Până acum, pregătirile pentru transfer durau chiar și două ore.

Raed Arafat ne-a explicat care sunt principalele modificări:

„Ce introducem sunt module care pot fi montate foarte rapid. Fiecare modul este cu două locuri de terapie intensivă, cu toate echipamentele. Dacă înainte mergeai cu saci, cu lucruri, cu cutii, să ai în ele materialele sanitare, acum ai totul în sertare, totul este acolo. Buteliile de oxigen au locul lor. Totul este integrat. Modulul este foarte rapid de instalat și dezinstalat. Este făcut special pentru avionul C-27J Spartan și este făcut pentru un avion multirol. Modulul nu este fix în el, permanent. Îl introduci când ai nevoie de el și îl scoți pentru a folosi avionul la misiuni de altă natură. Colaborarea noastră cu Ministerul Apărării este intensă. Colaborarea este și pe transport pacienți și pe transport personal.”

Militarii și medicii au făcut deja primele zboruri de antrenament și estimează că noile platforme vor fi introduse în misiunile de salvare până la finalul anului. Pe lângă pacienți, modulele îi vor ajuta și pe medici. Până acum trebuiau să aibă grijă atât de bolnavi, cât și de echipament, ca nu cumva să se răstoarne sau să fie pierdut în aeronava militară. În majoritatea misiunilor, bolnavii transferați sunt oameni cu arsuri grave, iar întârzierile sau mișcările greșite pot să facă diferența dintre viață și moarte. Bogdan Dinu, medic la Spitalul Floreasca, susține că în viitor transferurile pacienților se vor face extrem de rapid.

„Operaționalizarea modulului se face în 7 minute, în condițiile în care este a doua sau a treia oară când este băgat în aceste condiții. Prin antrenament poate să fie operaționalizat mult mai rapid. Gândiți-vă că înainte ne lua ceva timp, pentru că trebuia să vii cu aparatură, cu oxigen. Buteliile de oxigen acum sunt atașate la targă. Nu mai este nevoie să schimbi butelii, să faci încărcări. Pe de altă parte, vorbim de modularitate. Practic, poți să transformi această aeronavă încât să transporți pacienți critici, pacienți non-critici sau chiar aparținători. Dacă evacuezi din niște țări, precum Gaza sau alte zone de conflict, unde e nevoie de evacuare rapidă, poți evacua în condiții de siguranță de la un pacient critic, intubat, ventilat, până la un pacient care poate să aibă niște leziuni minime și care poate să stea pe scaun.”

Cele două module au costat aproape un milion de euro, însă 75% din sumă a fost plătită de Uniunea Europeană. Condiția pusă de europeni este însă ca platforma să fie pusă la dispoziție atunci când este activat Mecanismul European de Protecție Civilă. Practic, dacă o țară UE are nevoie de aceste module, România trebuie să ajute statul respectiv.