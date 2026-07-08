Live TV

România, Bulgaria şi Turcia își extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Anunțul MApN

Data publicării:
mina marina
Explozia unei mine marine în timpul exercițiului Breeze 2022 în Marea Neagră. Arhivă. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Apărării a anunţat, miercuri, că a semnat, în marja Summitului NATO de la Ankara, Amendamentul la Memorandumul de Înţelegere între Guvernele României, Bulgariei şi Turciei privind extinderea misiunilor de combatere a minelor marine din Marea Neagră. 

Potrivit unui comunicat al MApN citat de Agerpres, semnarea documentului în cadrul Summitului NATO a evidenţiat angajamentul comun al României, Bulgariei şi Turciei pentru întărirea securităţii la Marea Neagră şi pentru dezvoltarea cooperării aliate în domeniul maritim.

„Protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată şi pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilităţii partenerilor regionali şi o iniţiativă care contribuie activ la consolidarea securităţii în bazinul Mării Negre. Prin misiunile executate de Forţele Navale Române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menţinerea unei prezenţe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci şi ca instrument de reacţie imediată”, se precizează în comunicat.

Conform Ministerului, Memorandumul de Înţelegere privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor Marine din Marea Neagră a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniştrii Apărării din România, Bulgaria şi Turcia, instituind prima iniţiativă trilaterală de acest tip a celor trei state aliate riverane Mării Negre.

Misiunea principală a MCM Black Sea TG este asigurarea libertăţii de navigaţie în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acţiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum şi activităţi conexe de căutare şi salvare pe mare, menţionează sursa citată, care adaugă că, de la operaţionalizarea grupului, la 1 iulie 2024, au fost desfăşurate zece activări ale MCM Black Sea.

Comanda este exercitată prin rotaţie, pentru mandate de câte şase luni, România deţinând-o în perioada 9 iulie 2025 - 8 ianuarie 2026. În prezent, comanda este asigurată de Turcia, urmând ca aceasta să fie preluată de Bulgaria începând de joi, 9 iulie.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” va participa, în perioada 9 - 24 iulie, la cea de a XI-a activare a MCM BS TG, cu misiunea principală de monitorizare a zonei de responsabilitate maritimă şi de asigurare a libertăţii de navigaţie în raioanele maritime în care se vor desfăşura activităţi de instruire în cadrul Exerciţiului multinaţional BREEZE 2026, mai transmite MApN.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
5
Hamas anunță desființarea administrației care conduce Gaza de 20 de ani, deschizând calea...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recep Tayyip Erdogan - Ursula von der Leyen meeting in Ankara
Diplomație și gustări: Cina de lucru dintre Von der Leyen și Erdogan, marcată de tensiuni în relația dintre UE și Ankara
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși câștigător indiferent de rezultatul summitului NATO
pericole mare
Mii de români își petrec concediile pe litoral. Principalele pericole ale vacanței la mare. Salvamar: „Sunt periculoase!”
55
Programele NATO la care România va lua parte: lista proiectelor și inițiativelor agreate în cadrul Forumului Industrial de Apărare
intalnire a ministrilor nato in turcia
Ministrul Oana Ţoiu, dialog cu miniştrii de externe NATO şi omologii din statele Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul
Recomandările redacţiei
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
militari americani se antreneaza in romania
Nicușor Dan, întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump despre prezența...
nori de furtuna
HARTĂ Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM: De mâine...
Imagine difuzată de CENTCOM
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară...
Ultimele știri
O țeavă spartă sau o furtună pot aduce pagube de sute de mii de lei. Cât au plătit asigurătorii în doar trei luni
Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Mark Carney: L-am invitat la București și am acceptat invitația de a vizita Canada
Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii înainte de repartizarea computerizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția savuroasă a lui Kate Middleton, după ce un copil a întrebat-o dacă este fiica reginei. Ce i-a răspuns...
Cancan
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...