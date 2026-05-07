România, în centrul deciziilor NATO privind ameninţările hibride. Ce rol-cheie va avea Bucureștiul în strategia Alianţei

România va fi, în premieră pentru Europa de Sud-Est, gazda Simpozionului Anual al NATO pe teme hibride (NATO Annual Hybrid Symposium), care va avea loc la Bucureşti, în perioada 15-16 octombrie 2026. Obiectivul central al reuniunii NATO din Capitală, care va aduce laolaltă oficiali şi experţi din statele membre, în cadrul celui mai important forum de profil al Alianţei, este coordonarea strategiilor de răspuns la ameninţările hibride şi consolidarea rezilienţei colective în faţa acţiunilor de destabilizare care vizează spaţiul euroatlantic, potrivit News.ro.

„Ameninţările hibride nu cunosc frontiere şi trebuie să creştem capacitatea de a ne apăra, precum şi consecinţele pentru cei care ne ameninţă siguranţa în acest mod. România devine un nod important în dezbaterile despre rezilienţă”, a declarat ministrul Oana Ţoiu.

„Suntem ţară-gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) şi, din această poziţie, putem facilita şi convergenţa strategică între UE şi NATO în acest domeniu”.

Ţoiu consideră „esenţial” să se discute despre apărarea democraţiei şi a infrastructurii critice „chiar aici, la Bucureşti”, pentru identificarea unor soluţii de securitate pentru întreaga Alianţă.

„Ne bucurăm că am confirmat, în ultimele luni, prin negocierile pe linie diplomatică, încrederea statelor aliate de a fi ţara care să găzduiască această platformă de elită pentru consolidarea interoperabilităţii dintre statele membre”, mai spune Oana Ţoiu.

