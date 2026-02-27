Live TV

România, încă un pas către „Clubul bogaților”. Țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz din partea OCDE, anunță Luca Niculescu

România a mai făcut un pas important în drumul său către OCDE. În două zile a primit două avize, numărul acestora fiind 22 din 25, anunță secretarul de stat, Luca Niculescu. 

Acesta a scris pe rețelele sociale: „Săptămâna nu se putea încheia mai bine. Astăzi am fost anunțați că am primit cel de-al 22-lea Aviz Formal pentru aderarea la OCDE (după ce ieri îl primiserăm pe cel cu numărul 21 – amintesc că în total sunt 25).
Avizul de azi vine din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, unul dintre cele mai complexe. De fapt, fiecare comitet are complexitatea lui, dar acesta are una aparte, fie și numai dacă ne gândim la numărul mare de instituții implicate.
În spatele acestui rezultat este multă muncă de echipă. Coordonator a fost Secretariatul General al Guvernului. Un rol major l-a avut Ministerul Justiției, alături de MAI, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării. Nu sunt doar ministere, ci și numeroase agenții sau alte instituții, precum și Parlamentul, care a adoptat mai multe legi esențiale.
Astfel, au contat în mod special legea Registrului Unic de Transparență a Intereselor, care face mai transparent modul în care se iau deciziile publice, și legea privind "pantouflage" sau "revolving doors", un mecanism care previne conflictele de interese la trecerea din sectorul public în cel privat.
Iar la Ministerul Afacerilor Externe, rolul nostru a fost să ținem acest dialog în mișcare — între instituțiile din țară, dar și cu Secretariatul OCDE și statele membre ale Organizației.
Mulțumiri sincere tuturor celor implicați în acest rezultat foarte bun! Mai avem trei pași”. 

 

Ce este OCDE 

OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) este un for internațional interguvernamental, cu sediul la Paris, ce reunește state dezvoltate pentru a promova politici publice care stimulează creșterea economică, stabilitatea financiară și bunăstarea socială. Supranumită "clubul țărilor dezvoltate" sau „Clubul bogaților”, OCDE analizează politici, identifică bune practici și stabilește standarde internaționale.

