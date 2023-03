Cu munți de gunoaie și multă mizerie. Așa îi întâmpină România pe turiștii străini care aterizează pe aeroportul Otopeni și vin la București cu trenul. Traseul feroviar este poarta de intrare în țară, prima impresie pe care oaspeții și-o fac despre noi. De-a lungul căii ferate terenurile sunt sufocate de mizerie. În principal resturi de materiale de construcții aruncate la întâmplare. Deși aplică amenzi primăriile spun că nu pot ține în frâu fenomenul. Mai mult, s-au creat adevărate rețele prin care cei care aruncă ilegal gunoiul încearcă să îi păcălească pe polițiști. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Până să vadă strălucirea din clipurile de promovare, turistul străin este lovit crunt de o altă realitate românească. Pentru a ajunge în Capitală are de străbătut o imensă groapă de gunoi, un peisaj dezolant care te face să te întrebi dacă chiar ai aterizat într-o țară europeană sau undeva în lumea a treia. Am făcut un exercițiu și ne-am pus în locul unui astfel de turist pentru a vedea totul prin ochii lui. Ne-am urcat în trenul care face lăgătura între aeroportul Otopeni și Gara de Nord.

Toma Petcu - reporter Digi24: Pe partea cealaltă a lacului este parcul Mogoșoaia și de aici începe zona cea mai urâtă pentru că pe malul lacului sunt foarte multe grămezi de gunoi. Ce văd oamenii, turiștii care sunt acum în tren? Haideți să vă arătăm. Văd o grămadă mare de moloz, foarte multe pietre, probabil cineva care a avut ceva de construit, tot gunoiul pe care l-a strâns a venit și l-a aruncat aici. Pungi, PET-uri, cutii de iaurt, vopsea, sticle de bere, tot gunoiul de pe lume este aici.

Iar ăsta este abia începutul. Un kilometru mai sus, grămezile de gunoaie se transformă în munți de gunoaie. În principal sunt materiale de construcții. Aici sunt și câteva clădiri abandonate. Tot ce nu le-a mai trebuit oamenilor prin gospodării au aruncat pe aceste terenuri în loc să le ducă la groapa de gunoi. Se găsesc inclusiv canapele, saltele, fotolii, jucării ori haine și încălțăminte.

- Eu odată m-am certat cu unul.

- Stați aici în zonă?

- Stau pe partea asta. Unde sunt niște d-astea prefabricate, i-am spus: Băi frate de ce le-ai răsturant acolo? E lasă că le dau la o parte.

Toma Petcu - reporter Digi24: Așa ne întâmpinăm turiștii, oameni care vin să își cheltuiească banii la noi în București și care practic contribuie cu asta la dezvoltarea economică a orașului. România este și așa.

În zonă se sapă canale pentru introducerea rețelei de apă. Nici măcar asta nu îi oprește pe românii certați cu legea dar mai ales cu bunul simț și civilizația.

- Nu vezi unde l-a pus, chiar pe șanțul nostru, aici

- Păi și când ați făcut voi șanțul?

- Astă iarnă.

- Deci ăsta este proaspăt, este de anul ăsta.

- Da, acum câteva luni l-a adus.

Ne continuăm călătoria. La hotarul dintre Chitila și Mogoșoaia găsim tone de gunoaie aruncate pe sute de metri. Trenul trece la doar câțiva pași distanță.

Toma Petcu - reporter Digi24: Acolo a fost depozitată prima mașină după care au venit următoarele și din aproape au reușit să depoziteze, să iasă cu gunoiul până aproape de șosea. Undeva în spatele meu, o să îl rog pe colegul să ne întoarcem să și vedem, uitați acolo este centura capitalei, este porțiunea de drum care face legătura între Mogoșoaia și Chitila iar calea ferată, v-am spus, undeva la 10 metri, asta este România, asta este ceea ce văd turiștii care văd în București cu trenul de la aeroportul Otopeni.

- Stai pe gârlă să dai la pește, ia uite ce e pe aici?... Vii cu copiii aici pe marginea gârlei uite, unde să stea, unde să se joace, asta e.

Autoritățile locale par neputincioase în fața acestui fenomen. Daniel Dobre este administratorul public al comunei Mogoșoaia. Spune că tot ce poate face primăria este să îi amendeze și să îi supraimpoziteze pe proprietarii ale căror terenuri nu sunt îngrădite și au fost depozitate gunoaie, acolo. Nu este însă suficient. Ar trebui prinși în flagrant cei care aruncă deșeurile însă sunt prea puțini polițiști locali.

Toma Petcu - reporter Digi24: Deci nu aveți cum să îi prindeți, practic.

Daniel Dobre - administrator public Mogoșoaia: Sunt puține șanse că și ei sunt... bineînțeles că se uită stânga dreapta când vin și na, câtă pândă poți să organizezi cu doi polițiși pe o tură astfel încât să poți să acoperi și circuilația și scandalurile și ordinea publică și alte obligații pe care le mai au, plus partea de depozitare ilegală de gunoi.

Mergem mai departe cu trenul și intrăm în București. În cartierul Chitila, turiștii străini au privilegiul de a vedea, în realitate, cum arată o șatră în toată splendoarea ei. La câtiva metri de calea ferată au răsărit mai multe colibe improvizate unde câteva familii de cetățeni rromi trăiesc în deplină comuniune cu natura și animalele pe care le au. Prezența nostră le tulbură liniștea ancestrală.

- Ce s-a întâmplat?

- Nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic.

- Opriți camera

- Stai așa, stați să vedeți de ce am venit.

- Nu, nu, vă rog frumos să opriți camera ca să stăm de vorbă.

- O oprim, o oprim.

- Hai, întoarce camera încolo

- Dar nu vă supărați că...

- Te rog frumos să întroci camera. Da-i drumul de aici cu camera.

Și când credeam că nimic din ce o să mai vedem pe fereastra trenului nu are cum să ne mai impresioneze, am ajuns în zona fostului Depou de locomotive București. Aici dimensiunea dezastrului este apocaliptică. Gunoiul se întinde cât vezi cu ochii. Terenurile aparțin mai multor persoane private dar și statului român prin CFR. Domnul din imagine locuiește în zonă. Casa îi este înconjurată de gunoi din toate direcțiile. Mizeria este adusă noaptea, la adăpostul întunericului. Nu prea are cum să intervină pentru că se teme pentru propria viață.

- A devenit groapă de gunoi. De acolo de la castel, de unde vedeți castelul acela, până la depou, până la depou încolo, e plin de gunoi. Și pe partea aia, și pe partea asta.

- Păi și dumneavoastră cum vă descurcați cu ei aici cu gunoiul ăsta?

- Ce poți să le faci? Vine și îți dă foc la casă.

La un moment dat drumul a fost blocat cu două traverse de cale ferată astfel încât mașinile să nu mai poată intra. Cei care aduc ilegal gunoi aici și-au croit cale pe lângă, prin lăstărișul crescut necontrolat. Autoritățile locale spun că au de aface cu o rețea bine organizată cu care le este greu să lupte.

Oliver Păiuși - viceprimar Sector 1: Cetățenii care aruncă gunoiul din construcții în zona respectivă cunosc foarte bine plus că au informatori care îi asigură că sunt sau nu sunt polițiștii locali în zonă. Vorbim de o rețea, eu zic că este o rețea bine organizată dovadă că până acum garada de mediu nu a reușit să prindă nimic, adică noi ce reușim să facem este doar cu poliția locală.

Autoritățile, poliția locală, au poate și ele partea lor de vină. Până să le cerem însă socoteală ar trebui să ne uităm puțin la noi. Oare problema nu pleacă chiar de la unii dintre semenii noștrii pentru care cuvintele respect, bun simț și civilizație sunt complet necunoscute? Cu siguranță, da.

