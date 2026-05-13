Video România reduce numărul proceselor la CEDO. Ce au discutat Ilie Bolojan și șeful Curții de la Strasbourg

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat, miercuri la Palatul Victoria, cu președintele Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) Mattias Guyomar despre reducerea numărului de cauze împotriva României la CEDO, aplicarea hotărârilor Curții și progresele înregistrate în domenii sensibile precum condițiile de detenție și retrocedările de proprietăți.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile au vizat rolul esențial al Curții de la Strasbourg în protejarea drepturilor omului și consolidarea statului de drept, precum și importanța dialogului judiciar la nivel european. A fost abordată și situația cauzelor împotriva României, aflate în scădere semnificativă.

„Vă mulțumesc pentru vizita în România și pentru sprijinul constant oferit de Curte de-a lungul anilor țării noastre. Instituția dumneavoastră se bucură de o reputație apreciată și de încredere în România”, a declarat Ilie Bolojan, conform sursei citate.

Șeful interimar al Executivului a reafirmat angajamentul Guvernului de a respecta standardele europene în domeniul drepturilor omului și de a pune în aplicare hotărârile CEDO. Potrivit acestuia, România a înregistrat progrese în implementarea deciziilor Curții și în îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional, ceea ce a contribuit la reducerea numărului de cereri formulate de cetățenii români. O parte importantă dintre cauze au vizat condițiile de detenție și retrocedările de proprietăți.

La rândul său, președintele CEDO, Mattias Guyomar, a apreciat evoluțiile înregistrate de România în gestionarea litigiilor aflate pe rolul Curții. Acesta a subliniat că, în ultimii ani, s-a constatat „o reducere de aproximativ 35%” a numărului de cauze privind România, rezultate obținute inclusiv datorită cooperării cu autoritățile naționale. Totodată, el a amintit că România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO.

Președintele Curții a exprimat, de asemenea, aprecierea față de sprijinul acordat de România sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului și independenței justiției, evidențiind rolul CEDO în protejarea drepturilor fundamentale și consolidarea democrației europene.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat consilierii de stat Luminița Odobescu și Andrei Lupu, precum și ambasadorul Ion Jinga, reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei.

