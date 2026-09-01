România stă mai prost decât în aceeaşi perioadă a anului trecut în ceea ce priveşte gradul de umplere a depozitelor de gaze

Gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale pentru iarna 2026-2027 este cu peste zece procente mai scăzut decât la finalul verii anului trecut, afirmă secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. El explică faptul că un grad de umplere cu zece procente mai mic decât iarna trecută nu ar avea motive să genereze probleme în alimentarea cu gaz.

Sorin Elisei, secretar general al Ministerului Energiei, a afirmat că România stă „mai puţin bine ca anul trecut” în ceea ce priveşte rezervele de gaz natural pentru iarnă, gradul de umplere a depozitelor fiind mai mic decât la finalul verii lui 2025.

„Cred că suntem undeva în jur de 70%, faţă de cum era ziua de astăzi, de anul trecut, 82%. Dar trebuie să înţelegem, de asemenea, că preţul gazelor a avut o creştere semnificativă şi atunci înmagazinarea la un preţ mare în vară înseamnă că îl scoatem iarna la un preţ la fel de mare”, a declarat Sorin Elisei la TVR Info, luni seară.

El a amintit că măsurile privind plafonarea preţurilor pentru populaţie şi SACET-uri sunt valabile până în luna aprilie a anului viitor.

„Cred că dacă intrăm cu un grad de umplere de 80%, faţă de 90% ţintă, ne vom descurca în iarna viitoare”, a conchis reprezentantul Ministerului Energiei.

Editor : Sebastian Eduard