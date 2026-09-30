Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Datele vin de la Institutul Național de Statistică, care arată că, în medie, un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun. Aceleași două vicii sunt câștigătoare și în fața economiilor. Românii beau și fumează, nu pun bani deoparte. Specialiștii au și explicații pentru acest decalaj.

O familie din România cheltuie, în medie, pe lună, puțin peste 8.000 de lei. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și facturi. O pondere mare în coșul zilnic o au și viciile. Românii au dat de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație sau investiții, arată datele INS.

„În ceea ce privește alcoolul și tutunul, românii au cheltuit aproape 300 de lei pe lună. În schimb, pentru educație s-au folosit 23 de lei, adică aproximativ 0,5% din cheltuielile de consum ale gospodăriei, cea mai mică pondere dintre toate categoriile urmărite de INS”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

Părerile oamenilor sunt împărțite. Unii spun că depășesc suma de 300 de lei pentru vicii, în timp ce pentru alții educația rămâne prioritară.

„Pe lună, 300 de lei e mult (n. red. pentru vicii)”, e de părere un domn care, întrebat ce buget lunar ar atribui educației, răspunde: „Cam tot 300 de lei”.

„Eu cred că educația e cea mai importantă etapă din viața unui om și ar trebui să investească cel mai mult, dar fiecare cum consideră”, spune cineva.

„Ca să ajungi să câștigi 3-4 mii de euro pe lună, trebuie să investești mai mult de 23 de lei/lună pe educație”, e de părere altcineva.

„Abia acoperim necesarul cu traiul zilnic”, mărturisește altcineva.

Specialiștii au și explicații pentru acest decalaj.

„O țigară oferă o recompensă în câteva minute. Un pahar poate să amorțească, pentru scurt timp, stresul, oboseala sau frustrarea. Educația, însă, nu funcționează așa. Îți cere timp, îți cere efort, răbdare, iar investiția este ceva și mai greu”, explică psihologul Mihaela Avramescu.

„Unele grupuri, mai ales în zonele defavorizate, s-ar putea să vedem că au o cheltuială mult mai mare pe ceea ce numim noi vicii - țigări și alcool - pentru că, în multe zone în care economia este jos, în care nu ai ce face, singurul element de petrecere a timpului liber, distracție, este reprezentat de consumul de alcool, care merge bine cu consumul de tutun”, e de părere sociologul Romulus Oprica.

Datele INS arată că veniturile medii ale unei familii au ajuns la aproximativ 9.400 de lei pe lună, în creștere cu 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia