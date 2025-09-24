Live TV

Video Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină

Data publicării:
barbat alimenteaza masina cu carburant
Românii au ajuns să achite unele dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru carburanți. Credit foto: Guliver/Getty Images

Prețul țițeiului scade la nivel mondial, în timp ce benzina și motorina se scumpesc la noi. Românii au ajuns să achite unele dintre cele mai mari prețuri din Europa pentru carburanți. De exemplu, Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg, Cipru sunt statele unde benzina costă mai puțin decât la noi. Printre principalele cauze care au dus la această situație se numără inclusiv majorarea accizelor și a cotelor de TVA.

După trei scumpiri consecutive de câte 4 bani fiecare, prețul unui litru de benzină a urcat la 7 lei și 56 de bani, iar unul de motorină costă, în medie, 7 lei și 76 de bani.

Sebastian Boldea, jurnalist Digi24: În aceste condiții, un plin de 50 de litri de benzină costă 378 de lei, iar un plin de 50 de litri de motorină 382 de lei. În ambele cazuri, în medie cu 6 lei mai mult comparativ cu începutul acestei luni.

Cei mai afectați sunt șoferii care folosesc mașina zilnic.

Șofer: Păi dacă înainte cheltuiam 250-350 de lei, acum cheltuim 450-500 de lei, deci cam așa.

Adrian este șofer la o companie de ride-sharing, iar într-o lună a ajuns să cheltuie mai mult de 3.000 de lei doar pentru combustibil. În aceste condiții, mai mulți conducători auto spun că nu mai este rentabilă această meserie.

Adrian, șofer de ride-sharing: Cred că este o diferență de câteva sute de lei, undeva la vreo 200 de lei. Este o diferență destul de mare. Cred că cineva care face 10 kilometri până la muncă și înapoi zi de zi, nu cred că este o gaură mare în buzunar, dar la mine este undeva la 1.500 de kilometri pe săptămână. Se simte destul de mult.

Ion, șofer de ride-sharing: Pierzi timpul de acasă, cam asta e. Mai fac și altceva, adică ăsta e al doilea serviciu, nu e primul. Dacă ar fi primul, ar fi greu. Cred că pentru colegii care trăiesc doar din asta, chiar trag.

Pe plan internațional, țițeiul și-a păstrat costul. Experții susțin că aceste majorări sunt cauzate de politica fiecărei companii și de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern.

Eugenia Gusilov, expert energie: Din politica de preț a comercianților, pentru că ei pot să își mai ajusteze anumite marje dacă au anumite cheltuieli suplimentare la transport, în special la distribuție, pe segmentul lor. Deci nu vine din zona internațională, adică nu mai vedem prețuri de 80 sau 90 de dolari pe baril, între 60 și 70 e chiar jumătatea de aur.

Comparativ cu alte țări europene, tarifele de la pompele românești le-au depășit pe cele din Bulgaria, Polonia, Spania, Luxemburg sau Cipru.

