Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă

operatoare apel urgenta
Românii vor putea apela 112 și prin apel video. Foto: Captura video

Românii vor putea apela 112, inclusiv prin apel video. În plus, cei care solicită ajutor vor putea fi găsiți mult mai ușor, datorită unui nou sistem de localizare foarte performant, implementat în premieră în Europa.

 

Noul sistem, denumit Next Generation 112, va permite o preluare mai rapidă a apelurilor, precum și o coordonare mai eficientă a autorităților.

Florin Feticu - șeful departamentului 112 STS: Se realizează o distribuire inteligentă către operatorii disponibili și o îmbunătățire a modului de recepționare a informațiilor de localizare și alertarea directă a echipajelor astfel încât timpul de gestionare să fie redus.

O componentă esențială a noului sistem este localizarea extrem de precisă. Marja de eroare este de doar câțiva metri.

Cătălin Chircă, purtător de cuvânt STS: A fost implementată, pentru prima dată în Europa, o soluție de localizare avansată, bazată pe informațiile din rețea, ILD, informația de localizare determinată.

Florin Feticu - șeful departamentului 112 STS: Este o soluție care conține sau aplică algoritmi la nivelul rețelei, fiind intependentă de terminalul mobil, indiferent dacă acesta este smart sau nonsmart.

Odată cu noul sistem a fost implementată și o aplicație mobilă care vine în ajutorul persoanelor cu nevoi speciale. Prin noul sistem pot fi transmise apeluri video, mesaje text precum și pictograme sugestive. Sunt opțiuni valabile pentru persoane cu nevoi speciale, dar care vor fi disponibile, în curând, pentru toți utilizatorii.

Florin Feticu - șeful departamentului 112 STS: Este o aplicație mobilă care permite accesul în special persoanelor surde la serviciul de urgență prin apeluri video. La acest moment avem suportul interpreților ale limbajului semnelor.

Aura Stănică - intructor operator STS: Avem exemplul accidentului montan. În momentul în care operatorul 112 vizualizează informația, el poate comunica cu apelantul tot prin pictograme, selectează lista și poate continua interviul.

Deocamdată, aplicația este încă în teste în București și Ilfov. Va fi extinsă la nivel național în următoarele luni.

