Românii vor mai degrabă relații mai bune cu țările influente din UE decât cu SUA condusă de Donald Trump. Ce arată cel mai nou sondaj

Relațiile dintre Uniunea Europeană și SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Majoritatea românilor spun că România ar trebui să se apropie de țări precum Franța și Germania, potrivit unui sondaj Avangarde. În ceea ce privește relația cu Statele Unite sub administrația Trump, opiniile sunt împărțite, însă balanța înclină ușor spre cei care spun că nu își doresc o apropiere mai mare de Washington.

Cei mai mulți respondenți își doresc ca România să aibă relații mai strânse cu țări influente din Uniunea Europeană, precum Franța sau Germania. Sondajul arată un procent de 66,7% al românilor care vor apropiere de UE, în timp ce 24,9% resping această idee. 

De cealaltă parte, procentul celor care ar vrea relații mai bune cu Statele Unite ale Americii este mai mic. 42,8% spun că România ar trebui să se apropie mai mult de administrația Trump, în timp ce 45,6% spun că mai degrabă nu ar trebui să se întâmple acest lucru.

Sondajul a fost realizat prin intermediul sondajelor de opinie telefonice (CATI), în perioada 22 – 31 mai. La realizarea acestuia au participat 900 de persoane adulte din România, iar marja de eroare este de +/- 3,4%.

