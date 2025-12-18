Românii vor ști ce clasă de risc seismic are imobilul pe care urmează să îl cumpere. Măsura adoptată de Guvern

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care adoptă mai multe măsuri legate de consolidarea seismică a clădirilor. Principala măsură este cea prin care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va expune în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în care se încadrează clădirea.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, clasa de risc seismic a unui imobil va fi înscrisă în cartea funciară, astfel încât „această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară”.

„Măsura asigură informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară”, potrivit Ministerului Dezvoltării.

Reamintim că Digi24.ro a tratat pe larg problema clădirilor cu risc seismic din București și a arătat că, de cele mai multe ori, nici agenții imobiliari nu înțeleg concret ce să le explice oamenilor care își doresc să își cumpere un apartament, din punct de vedere al riscului seismic.

În același timp, Ministerul Dezvoltării a transmis că va prelungi Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, Programul național pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino” și Programul național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ.

„Pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, vizează municipiul București”, arată Ministerul Dezvoltării.

