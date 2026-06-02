Romprest a pierdut un nou proces cu Primăria Sectorului 1. Tribunalul a respins cererea privind garanția de 9 milioane de lei

De ce a fost reținută garanția

Tribunalul București a respins cererea companiei Romprest de restituire a garanției de bună execuție pentru anul 2025, în valoare de 9 milioane de lei, a anunțat marți Primăria Sectorului 1. Autoritatea locală consideră decizia instanței o confirmare a faptului că menținerea garanției a fost legală și justificată.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 1, instanța a respins pretențiile formulate de Romprest în dosarul nr. 7403/3/2026 privind recuperarea garanției de bună execuție aferente anului 2025.

Reprezentanții administrației locale susțin că hotărârea confirmă temeiul legal al deciziei de a nu elibera suma solicitată și reprezintă o nouă victorie în litigiile aflate pe rol între cele două părți.

În prezent, în contul de garanții se află aproximativ 15 milioane de lei, bani destinați acoperirii eventualelor prejudicii rezultate din neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către operatorul de salubritate, inclusiv pentru primele luni ale acestui an.

Primăria Sectorului 1 arată că decizia de menținere a garanției de bună execuție a fost luată după constatarea mai multor nereguli în executarea contractului.

Printre acestea se numără deszăpezirea considerată defectuoasă și întârziată în sezonul rece precedent, întârzieri în transmiterea programelor de deszăpezire și nerespectarea sau întârzierea procedurilor de achiziție a materialelor necesare combaterii poleiului.

Autoritatea locală mai reclamă colectarea și transportul deșeurilor fără respectarea traseelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum și neprezentarea unor documente financiare solicitate de primărie.

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a declarat că hotărârea reprezintă o confirmare a modului în care administrația locală a gestionat relația contractuală cu operatorul de salubritate.

„Această a doua decizie în instanţă confirmă că Primăria Sectorului 1 a acţionat legal şi în interesul cetăţenilor. Am menţinut garanţia de bună execuţie pentru că Romprest nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, iar instanţa ne-a dat dreptate pe fond. Este încă o confirmare că neeliberarea garanţiei a fost o conduită contractuală corectă din partea instituţiei”, a afirmat Hatmanu.

Primăria Sectorului 1 susține că acesta este al doilea dosar pierdut de Romprest în mai puțin de o lună. Anterior, compania a contestat încetarea contractului de salubrizare cu Sectorul 1 la data de 30 iunie, însă instanța a respins și acea acțiune.

Începând cu 1 iulie, administrația locală urmează să intre într-o etapă de tranziție către un nou sistem de salubrizare, despre care reprezentanții primăriei afirmă că va oferi un control mai mare asupra serviciilor și standarde îmbunătățite pentru comunitatea din Sectorul 1.

