Live TV

Roxana Mînzatu: 522 de milioane de euro pentru finalizarea a 9 spitale noi. Finanțarea, transferată din PNRR

Data actualizării: Data publicării:
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă CE pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire. Sursa foto: Profimedia Images

Vicepreședinta Comisiei Europene și comisarul european Roxana Mînzatu a anunțat, luni, aprobarea transferului a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021-2027, fonduri destinate finalizării a nouă spitale noi în România. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris Roxana Mînzatu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, modificarea permite și extinderea perioadei de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate. „Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, a precizat comisarul european.

Unitățile medicale care vor beneficia de finanțare sunt: Spitalul Județean de Urgență Oradea, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Argeș, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

„În cadrul componentelor finanțate prin ESF+ va fi introdusă și o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile”, a mai arătat Mînzatu.

Oficialul european a subliniat că spitalele au fost selectate de autoritățile române în funcție de stadiul proiectelor. „Spitalele au fost selectate de către autoritățile române și au fost prioritizate în funcție de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale esențiale și la îngrijiri de calitate”, a transmis Roxana Mînzatu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrolier în ocean
1
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
3
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
4
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Digi Sport
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Sistemul medical, notă sub 5 acordată de angajații din spitale într-un sondaj. Salariații reclamă că sunt epuizați și că vor să renunțe
ilie bolojan si roxana minzatu
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu în implementarea proiectelor sociale, există o alocare de 7,2 miliarde de euro
ilie bolojan ursula von der leyen
Bolojan, discuții la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. Când va afla România dacă vor fi aprobate cererile de plată 3 și 4 din PNRR
roxana minzatu
Roxana Mînzatu, comisar european: Pachetul de măsuri fiscale a început să producă efecte
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete
Recomandările redacţiei
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea...
erdogan
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă...
plen camera deputatilor
Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Începem anul dintr-o poziţie financiară solidă, cu...
Ultimele știri
Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi au publicat autopsia oficială a opozantului rus
Momentul în care o rachetă Tomahawk lovește o bază iraniană de lângă școala unde au murit peste 168 de persoane, majoritatea copii
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Doi morți în ultimele două săptămâni din cauza unui drum. Cât ar costa repararea străzii din Iași unde...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din Dubai. Mesajul lui...
Adevărul
Ucraina intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Zelenski a trimis experți în drone pentru a proteja...
Playtech
Arderea frunzelor și a resturilor vegetale, interzisă primăvara. Ce trebuie să faci cu ele pentru a nu lua...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu...
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană...
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...