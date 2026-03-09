Roxana Mînzatu: 522 de milioane de euro pentru finalizarea a 9 spitale noi. Finanțarea, transferată din PNRR

Vicepreședinta Comisiei Europene și comisarul european Roxana Mînzatu a anunțat, luni, aprobarea transferului a 522 de milioane de euro către Programul Sănătate 2021-2027, fonduri destinate finalizării a nouă spitale noi în România. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am aprobat azi transferul a 522 milioane Euro către Programul Sănătate 2021-2027 pentru a ne asigura că România va putea finaliza nouă spitale noi. Investițiile au fost preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a scris Roxana Mînzatu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, modificarea permite și extinderea perioadei de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate. „Ca urmare a modificării, perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate s-a extins de la 31 decembrie 2029 la 31 decembrie 2030”, a precizat comisarul european.

Unitățile medicale care vor beneficia de finanțare sunt: Spitalul Județean de Urgență Oradea, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Județean de Urgență Argeș, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu” din Pitești și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București.

„În cadrul componentelor finanțate prin ESF+ va fi introdusă și o nouă măsură pentru sănătatea reproductivă, în valoare de 16,1 milioane de euro, destinată sprijinirii tratamentelor de fertilizare in vitro pentru grupuri vulnerabile”, a mai arătat Mînzatu.

Oficialul european a subliniat că spitalele au fost selectate de autoritățile române în funcție de stadiul proiectelor. „Spitalele au fost selectate de către autoritățile române și au fost prioritizate în funcție de stadiul implementării, obiectivul fiind îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale esențiale și la îngrijiri de calitate”, a transmis Roxana Mînzatu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu