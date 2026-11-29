La tragerea Joker de astăzi, 29.11.2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.177.826,66 de lei (peste 594.700 de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker, prețul acestuia fiind de 14,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 18.10.2026 și a fost în valoare de 10.004.076,02 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

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Editor : Sebastian Eduard