S-a câștigat premiul cel mare la Joker. Care este valoarea premiului și cât a costat biletul Data actualizării: 29.11.2026 21:18 Data publicării: 29.11.2026 21:08 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google La tragerea Joker de astăzi, 29.11.2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.177.826,66 de lei (peste 594.700 de euro). Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker, prețul acestuia fiind de 14,50 de lei.Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a câștigat în data de 18.10.2026 și a fost în valoare de 10.004.076,02 lei. Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.Citește șiRezultate LOTO - Duminică, 29 noiembrie 2026: Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română. Programul agențiilor Editor : Sebastian Eduard Etichete: romania premiu loto joker categoria i bilet castigator Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sfântul Andrei 2026: Ce trebuie să faci în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. Cele mai... 2 România, aplaudată în picioare în Parlamentul de la Chișinău: „Să-i mulțumim pentru tot... 3 Zamfir: Reprezentanți ai familiei emirului din Qatar vor veni în România pentru a vedea... 4 Când ai voie să treci peste un marcaj rutier fără să riști suspendarea permisului... 5 Răspunsul lui Daniel Zamfir, întrebat care e diferența dintre Ilie Bolojan și Luca...