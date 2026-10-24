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„Să-ţi fie amenda uşoară.” Sancțiunea primită de o femeie care a mers cu maşina pe plaja din Venus

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Imaginile cu maşina parcată pe plajă au apărut pe reţelele sociale. Foto: Captură video Facebook/Litoral Sud Online
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O femeie care a mers cu maşina pe plaja din Venus, sâmbătă, a primit amendă 10.000 de lei, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa.

Imaginile cu maşina parcată pe plajă au apărut pe reţelele sociale: „Din seria „bizoni cu maşina pe plajă” - astăzi, episodul doi. Să-ţi fie amenda uşoară! Plaja Venus, 24 octombrie 2026”, scrie în postarea de pe pagina Litoral Sud Online, potrivit News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Constanţa anunţă că, urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Venus, în cursul zilei de sâmbătă, poliţişti din cadrul Secţie 1 Poliţie Neptun au identificat o femeie, de 51 de ani, care, la aceeaşi dată a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora.

„Aceasta a fost sancţionata contravenţional cu amendă de 10.000 de lei”, spun autorităţile.

Editor : C.L.B.

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