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Saci cu posibile oseminte umane și un sicriu, ascunși în spatele unui zid fals. Un nou dosar penal la cimitirul Strehareți din Slatina

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Cimitirul Strehareţi din Slatina, județul Olt. Foto: captură Google Maps
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Un nou dosar penal pentru profanare de cadavre și morminte a fost deschis luni, după ce mai mulți saci negri de plastic în care s-ar afla oseminte umane și un sicriu au fost descoperiți în spatele unui zid fals, la subsolul capelei cimitirului Strehareți din Slatina. Descoperirea a fost făcută în timpul unor lucrări de reparații, iar primarul municipiului, Mario De Mezzo, a sesizat autoritățile. În luna septembrie, zeci de saci cu oseminte umane au fost găsiți în alte două locuri din același cimitir.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, noua descoperire face obiectul unei anchete separate, deoarece sacii au fost identificați într-un alt loc decât cele investigate anterior.

„A fost întocmit un nou dosar penal şi se fac cercetări pentru profanare de cadavre şi morminte, pentru că nu este vorba despre aceeaşi groapă, este vorba despre o locaţie nouă. Încă nu a fost îndepărtat zidul, cercetările la faţa locului vor continua în zilele următoare”, a declarat luni, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Șerban.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a explicat că descoperirea a fost făcută de angajații care efectuau lucrări de igienizare și curățenie la capela cimitirului. Aceștia au observat o gaură de dimensiunea unui pumn într-un zid de la subsol și au solicitat ajutorul Companiei de Apă Olt pentru a verifica spațiul aflat în spatele acestuia.

Cu ajutorul unei camere video utilizate în mod obișnuit pentru inspectarea conductelor, angajații au observat un sicriu și mai mulți saci negri de plastic.

„Şi au introdus camera de luat vederi, pe care ei o folosesc pentru conducte, prin acel orificiu în spatele zidului şi acolo am văzut foarte clar un sicriu şi sub sicriu mai mulţi saci, după estimările mele iniţiale, cel puţin 3-5 saci negri de plastic din aceia din care am mai găsit, cu oseminte oseminte umane”, a declarat Mario De Mezzo.

Edilul a precizat că a sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit polițiștii, care au început cercetările. Deocamdată, zidul nu a fost îndepărtat, astfel că nu a fost confirmat oficial ce conțin sacii.

Primarul susține că zidul fals este construit dintr-un singur rând de cărămizi, acoperite cu tencuială fragilă, și ar putea fi demolat rapid, indiferent de condițiile meteorologice.

„Noi punem la dispoziţie oamenii oricând, pe noi ne interesează să aflăm adevărul. Sper că şi pe organele de cercetare, în speţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi Parchetul, sper că şi pe ei interesează în aceeaşi măsură în care ne interesează pe noi aflarea adevărului şi vor grăbi lucrurile şi nu vor trage de timp”, a afirmat Mario De Mezzo.

Edilul a ridicat și problema documentelor cimitirului, susținând că fostul administrator privat, evacuat la începutul lunii septembrie cu ajutorul unui executor judecătoresc, ar fi plecat cu toate actele privind activitatea desfășurată acolo.

Potrivit primarului, lipsa documentelor împiedică municipalitatea să verifice situația exhumărilor și reînhumărilor efectuate înainte ca administrația locală să preia gestionarea cimitirului.

„Primăria Slatina nu are absolut niciun document în ceea ce priveşte activitatea cimitirului sau cimitirul, asta în primul rând”, a declarat edilul.

Acesta a criticat și modul în care autoritățile au gestionat primele descoperiri, susținând că documentele fostului administrator ar fi trebuit puse sub sechestru imediat după identificarea sacilor cu oseminte umane.

Noua anchetă vine după alte două descoperiri făcute în luna septembrie în cimitirul Strehareți.

Pe 16 septembrie, angajații care efectuau săpături pentru activități funerare au găsit, sub o criptă falsă, o groapă în care se aflau saci de rafie cu oseminte umane.

O săptămână mai târziu, în apropierea primei gropi, a fost identificată o a doua, în care se aflau mai mulți saci cu oseminte, inclusiv saci din plastic negru.

În urma acestor descoperiri, polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

Cimitirul Strehareți a revenit în administrarea Primăriei Slatina la începutul lunii septembrie, după evacuarea fostului administrator privat, care gestionase serviciul timp de 16 ani. De atunci, activitatea cimitirului este asigurată de municipalitate.

La sfârșitul lunii iunie, Judecătoria Craiova dispusese evacuarea administratorului privat din spațiile ocupate în cimitir, în urma unui proces intentat de Primăria Slatina firmei care concesionase serviciul.

Ulterior, pe 24 septembrie, Tribunalul Dolj a anulat soluția de evacuare pronunțată de Judecătoria Craiova.

Editor : Ș.A.

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