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Video Saci întregi de canabis găsiți de poliție la o descindere lângă București

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Perchezitii
Foto: Captură video
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Imagini incredibile cu sacii întregi de droguri găsite de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau canabis într-un județ de lângă București. Patru suspecți sunt în arest în acest caz.

Din această vară, spun procurorii DIICOT, indivizii și-ar fi făcut aceste plantații de canabis, informează jurnalistul Digi24 Corina Matlinschi.

Inițial și-au procurat diferitele cantități de semințe din Cehia. Au fost trimise mai apoi în țară prin curier, cu avionul.

Le-au cumpărat cu intenția clară de a le cultiva, mai spun anchetatorii.

Apoi, între lunile iunie și septembrie, și-au făcut pe raza comunei Singureni, din județul Giurgiu, mai multe culturi indoor de canabis, pe care le-au îngrijit.

Scopul era ca mai apoi să vândă drogurile.

DIICOT însă a descins la ei. La percheziții au fost găsite și ridicate peste 90 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 4kg de canabis, mai mulți saci cu materie vegetală uscată - undeva la 38kg - muguri de canabis și instalații pentru întreținerea acestor culturi.

Mai spun procurorii că indivizii au acționat ca un grup infracțional, iar unul dintre ei era chiar liderul care coordona totul.

Suspecții au vârste cuprinse între 29 și 43 de ani, au fost arestați și sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc.

Editor : S.S.

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