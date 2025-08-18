Live TV

Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor trebuie să prezinte peste o lună noile organigrame

Data actualizării: Data publicării:
sedinta guvern bolojan
Foto: gov.ro

Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să prezinte, pe 30 septembrie, o nouă organigramă în care să existe și o scădere a numărului de posturi, potrivit unui proiect pregătit de Guvern. În același timp, șefii acestor instituții trebuie să prezinte, la aceeași dată, o nouă grilă de salarizare pentru tot personalul.

Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect care modifică Ordonanța de Urgență care reglementează întreprinderile publice și autoritățile administrativ autonome.

Din acest proiect reiese că, pe 30 septembrie, conducerile ANRE, ANCOM și ASF vor prezenta în ședință de Guvern o nouă organigramă.

Noua organigramă „trebuie să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport”, fiind raportată la organigrama valabilă la 1 ianuarie 2025.

În același timp, tot pe 30 septembrie, conducerile ANRE, ANCOM și ASF vor prezenta în aceeași ședință de Guvern o nouă grilă de salarizare.

„Grila de salarizare trebuie să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025”, se mai arată în proiect.

Noile organigrame, state de funcții și grile salariale vor intra în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2026. 

