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Salariile angajaților de la metrou au fost plătite. Precizările lui Radu Miruță despre bugetul Metrorex și despre demiterea conducerii

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oameni la metrou
Foto: Metrorex
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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, anunţă, luni seară, că au fost virate salariile angajaţilor Metrorex, după ce bugetul companiei a fost refăcut astfel încât reduce pierderile cu 100 de milioane de lei. Bugetul a fost aprobat vineri, iar luni au fost virate salarile. „Nu voi accepta niciodată ca, pe spatele oamenilor, unii să-şi facă jocurile”, a transmis Miruţă.

„Au intrat banii de salarii pe cardurile colegilor angajaţi la Metrorex. Fără să accept un buget care, implicit, să aprobe creşterea pierderilor. Fără să accept creşterea tarifului la tichetul de călătorie. Fără să cedez la şantajul emoţional că, dacă nu aprob forma dorită, se va opri metroul şi «voi vedea eu»”, a scris, luni seară, pe Facebok, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Acesta anunţă că a întors bugetul de mai multe ori şi de fiecare dată îl primea înapoi aproape la fel: „N-a rămas aşa. Pe principiul: o să rămână oamenii fără salarii, se va opri metroul şi, în cele din urmă, îmi vor întoarce mâna la spate ca să accept orice. N-am acceptat. Şi nu voi accepta niciodată ca, pe spatele oamenilor, unii să-şi facă jocurile. Ca din banii oamenilor unii să-şi umple cutiile de pantofi sau să zboare cu jetul privat”.

Ministrul interimar anunţă că forma de buget acceptată în ultimele zile ale săptămânii trecute reduce pierderile Metrorex cu 100 de milioane de lei.

„A fost aprobată de Guvern vineri, iar astăzi s-au plătit salariile. Varianta anterioară presupunea o pierdere chiar mai mare decât cea de anul trecut. Am refuzat-o”, a adăugat Miruţă.

Acesta precizează că Metrorex are de recuperat pierderi imense: „Doar din simpla încasare a penalităţilor executorii există sume importante de recuperat. Există, de asemenea, o oportunitate enormă de a aduce venituri din contracte competitive de publicitate, din închirierea decentă a unor spaţii comerciale în zone care nu încurcă fluxul de pasageri şi după un plan civilizat de amplasament, din parcări şi din clădiri date «pe ochi frumoşi»”.

Ministrul interimar explică faptul că acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care Corpul de control pe care l-a trimis la Metrorex le-a constatat şi le-a trecut în proaspătul raport de control.

„Nu pot accepta ca toate acestea să fie trecute la «şi altele», iar soluţia să fie, de fiecare dată, să creştem preţul călătoriei pentru oameni. Mai întâi trebuie să scoatem banii de unde ei există. Abia apoi, dacă mai e nevoie, cerem mai mulţi bani de la oameni. Dar cifrele arată că nu e”, a mai transmis Miruţă.

Acesta explică şi faptul că demiterea conducerii „ia puţin timp”: „Şi-au făcut legea astfel încât asta să ia un pic timp. Altfel, fără toate etapele derulate, riscăm ca tot din bani publici să fie plătite despăgubiri pe contractele făcute de băieţii care ştiu doar să trăiască din banii publici, nu să-i protejeze şi să-i cheltuiască cu cap in interesul cetăţeanului”.

Sindicaliştii de la metrou reclamau, săptămâna trecută, lipsa banilor pentru plata salariilor şi anunţau că exista riscul ca garniturile să nu mai circule.

Editor : B.E.

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