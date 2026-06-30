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Sălile de jocuri nu vor fi interzise în Constanța. Vergil Chiţac: „Am ajuns la concluzia să le păstrăm, dar în anumite condiţii”

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jocuri de noroc
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a declarat marţi, că deşi iniţial punctul său de vedere a fost de interzicere a funcţionării sălilor de jocuri de noroc, după discuţiile cu reprezentanţii partidelor politice din Consiliul Local s-a ajuns la concluzia menţinerii acestora, dar în anumite condiţii.

Conform primarului Constanţei, proiectul cu privire la regulamentul pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aflat în consultare publică, urmăreşte limitarea efectelor sociale, dar şi creşterea taxelor percepute de municipalitate pentru astfel de activităţi.

"Eu am avut un punct de vedere iniţial foarte categoric, bazat pe raţionament. Profilul jucătorului este unul mediu din toate punctele de vedere, şi financiar, şi vă daţi seama că cei mai mulţi pierd. Şi dacă lucrul ăsta devine şi o adicţie, adică nici nu te limitezi la o sumă de bani, familiile devin o problemă socială. Punctul meu de vedere a fost să interzic. Am ridicat în transparenţă decizională, am discutat cu partidele politice reprezentate în Consiliul Local (...) şi am ajuns la concluzia ca să păstrăm aceste jocuri, dar în anumite condiţii. (...) Varianta pe care am propus-o şi care este în transparenţă decizională spune aşa: să nu fie la mai puţin de 200 de metri de biserici, de şcoli, să nu fie la parterele blocurilor şi am crescut foarte mult şi taxele, încercând să combinăm cele două perspective - perspectiva socială, cea pecuniară şi cea legată de bugetul local", a declarat Chiţac, la începutul şedinţei de Consiliu Local, potrivit Agerpres.

Regulamentul pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în săli de pe raza municipiul Constanţa poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare, începând cu 26 iunie, la sediul Primăriei Constanţa şi pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secţiunea "De interes public - Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 - Informare şi Consultare publică''.

Cetăţenii pot trimite până pe 14 iulie în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Editor : A.P.

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