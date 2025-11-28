Salvamont Braşov publică fotografia unui tânăr de 18 ani căutat de duminică în Bucegi. Cine are informații să contacteze autoritățile

Salvamont Braşov a distribuit, vineri seară, fotografia tânărului de 18 ani care este căutat, încă de duminică seară, în Munţii Bucegi, după ce a cerut ajutor, întrucât era epuizat şi în hipotermie. Salvamontiştii îndeamnă persoanele care l-au văzut pe tânăr sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile.

„Familia ne roagă să distribuim fotografia lui George, persoana dispărută încă de duminică seara în Munţii Bucegi. În ciuda eforturilor susţinute, acesta nu a fost localizat până în prezent, deşi acţiunile de căutare s-au desfăşurat zilnic, cu resurse adaptate permanent condiţiilor din teren”, au arătat reprezentanţii Salvamont Braşov, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit informaţiilor deţinute de salvamontişti, el a plecat duminică dimineaţa din Poiana Braşov, având ca destinaţie localitatea Bran. Conform datelor, acesta a traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Ţigăneşti, unde a solicitat sprijin prin 112.

„Menţionăm că purta geaca din fotografie. Rugăm toate persoanele care l-au văzut sau care deţin orice informaţii relevante să contacteze de urgenţă Salvamont Braşov sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de poliţie”, au transmis salvamontiştii.

Duminică seară, un tânăr aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie a cerut ajutor salvamontiştilor, care l-au căutat o noapte întreagă, fără rezultat. Căutările au continuat şi în zilele următoare, tot fără succes. În schimb, salvatorii montani au descoperit în zona indicată de turist un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliţiei, scrie News.ro.

Salvamontiştii braşoveni au folosit, miercuri, în premieră, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. Deşi au utilizat toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul nu a fost găsit.

La acţiune au participat salvatori montani din cadrul formaţiilor Salvamont Braşov, Predeal, Râşnov, Victoria, Bran, Zărneşti şi Prahova, alături de jandarmi montani de la IJJ Braşov şi de o echipă canină specializată, din cadrul Salvamont Prahova.

Echipele de salvamontişti au lucrat încontinuu, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile precum dispozitivul de salvare RECCO şi o dronă dotată cu cameră cu termoviziune, menite să îmbunătăţească acoperirea zonelor inaccesibile la sol.

Salvamontişii afirmau că intervenţia este foarte îngreunată de condiţiile meteorologice nefavorabile şi de terenul dificil.

„S-au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive şi plăci întinse de zăpadă care pot ceda oricând. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute, iar misiunea continuă în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de siguranţa echipelor din teren”, menţiona Salvamont Braşov.

Editor : B.E.