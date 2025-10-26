Salvamontiştii sibieni încearcă din nou să recupereze trupurile turiştilor morţi în Munții Făgăraş

Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă.

Doi turişti au murit, sâmbătă, în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, împreună cu o a treia persoană care a scăpat cu viaţă, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu.

Salvamont Sibiu a transmis că cele două persoane decedate au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, neavând şanse de supravieţuire. Turistul care a scăpat a fost recuperat de un salvamontist coborât cu troliul din elicopter pentru a-l prelua și dus apoi la Bâlea Lac.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane, însă din cauza terenului extrem de dificil şi a condiţiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate în cursul acestei zile prin troliere.

Potrivit salvamontiştilor sibieni, din primele informaţii, turiştii nu erau echipaţi corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă.

Din cauza întunericului şi a terenului extrem de accidentat, salvatorii montani au decis să reia duminică dimineaţă operaţiunea de recuperare a cadavrelor celor două persoane.

În acest sens, duminică, la ora 9.00, o echipă de 11 salvamontişti a plecat pe jos spre locul unde se află trupurile celor doi turişti, iar în acelaşi timp alţi patru salvamontişti vor fi plasaţi din elicopter în zona respectivă, pentru a le prelua cu ajutorul troliului.

Salvamontiştii din Sibiu precizează că, în cazul în care vremea nu va permite trolierea, atunci va acţiona echipa plecată terestru.

Editor : C.L.B.