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Sancțiune record în București: O firmă de ride-sharing a fost amendată cu peste 1,2 milioane de lei pentru muncă nedeclarată

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sofer, ride sharing
Foto: Shutterstock
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Sancțiune record în București. O companie de ride-sharing din Capitală a fost sancţionată cu 1,28 milioane de lei de către inspectorii de muncă, după depistarea a 32 de persoane care prestau muncă nedeclarată, a anunţat, marţi, Inspecţia Muncii.

"Munca nedeclarată nu este doar o abatere de la lege, ci o formă de concurenţă neloială care vulnerabilizează lucrătorul şi prejudiciază bugetul statului. Sancţiunea record aplicată în Capitală reprezintă un semnal extrem de clar pe care Inspecţia Muncii îl transmite pieţei: digitalizarea sau formele moderne de activitate nu pot fi folosite drept paravan pentru eludarea Codului Muncii. Vom continua să monitorizăm toate sectoarele economice, asigurându-ne că drepturile angajaţilor sunt respectate fără excepţie", a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct, Inspecţia Muncii, citat într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

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În perioada 2-22 iunie, o amplă campanie naţională de control a vizat aplicaţiile de ride-sharing (transport alternativ), curierat şi e-commerce.

Bilanţul controalelor la nivel naţional a fost: 2.053 de persoane au fost depistate cu muncă nedeclarată; 23,312 milioane de lei este valoarea totală a amenzilor aplicate; 22,8 milioane de lei din această sumă reprezintă exclusiv sancţiuni pentru munca nedeclarată şi subdeclarată.

Au fost dispuse de urgenţă 1.314 măsuri pentru remedierea neregulilor.

Din cauza incidenţei crescute a muncii nedeclarate în aceste sectoare bazate pe aplicaţii, Inspecţia Muncii va intensifica controalele în perioada următoare.

Editor : A.P.

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