„Sânt ân faţă pe avari”. Mașină înmatriculată în Bucureşti, filmată pe plaja de la Cap Aurora. Mesaj ironic la adresa şoferului Data publicării: 11.10.2026 18:53 Mașină înmatriculată în Bucureşti, filmată pe plaja de la Cap Aurora. Foto: Captură video/Litoral Sud Online Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un şofer a intrat cu mașina pe plajă, până aproape de mare, în staţiunea Cap Aurora. Imaginile au fost postate online, provocând reacţii dezaprobatoare din partea internauţilor care au cerut măsuri dure faţă de şoferii care procedează în acest fel. În imaginile publicate pe internet se vede un autoturism înmatrculat în Bucureşti, oprit pe plajă, foarte aproape de mare, scrie News.ro.Filmul este însoţit de mesajul ironic - „«Sânt ân faţă pe avari». Pe plajă la Cap Aurora, mai exact”.Sunetul original a fost înlocuit cu o melodie al cărei mesaj este „pentru că idioţii sunt peste tot”.Reacţia intenauţilor la imaginile postate a fost fermă: aceştia solicită amendă şi confiscarea autoturismului. Editor : A.P. Etichete: masina plaja cap aurora Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și... 2 SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă... 3 Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute... 4 Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească 5 Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...