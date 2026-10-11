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„Sânt ân faţă pe avari”. Mașină înmatriculată în Bucureşti, filmată pe plaja de la Cap Aurora. Mesaj ironic la adresa şoferului

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masina
Mașină înmatriculată în Bucureşti, filmată pe plaja de la Cap Aurora. Foto: Captură video/Litoral Sud Online
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Un şofer a intrat cu mașina pe plajă, până aproape de mare, în staţiunea Cap Aurora. Imaginile au fost postate online, provocând reacţii dezaprobatoare din partea internauţilor care au cerut măsuri dure faţă de şoferii care procedează în acest fel.

În imaginile publicate pe internet se vede un autoturism înmatrculat în Bucureşti, oprit pe plajă, foarte aproape de mare, scrie News.ro.

Filmul este însoţit de mesajul ironic - „«Sânt ân faţă pe avari». Pe plajă la Cap Aurora, mai exact”.

Sunetul original a fost înlocuit cu o melodie al cărei mesaj este „pentru că idioţii sunt peste tot”.

Reacţia intenauţilor la imaginile postate a fost fermă: aceştia solicită amendă şi confiscarea autoturismului.

Editor : A.P.

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