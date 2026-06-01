Radiografia stării copilului în România: Sărăcie, abandon școlar, mame minore, bullying. Raport dur al organizatiei Salvați Copiii

Mai mult de o treime dintre copiii din România se află în risc de sărăcie, iar în ultimul an a fost „o creștere îngrijorătoare” a numărului de familii care nu își permit nici măcar o dată la două zile o masă cu carne sau pește, arată datele radiografiei realizate de 1 iunie de Organizația Salvați Copiii. Pe lângă sărăcie, copiii din România se confruntă cu fenomenul bullying-ului, în școli sau în mediul online, iar aproape un sfert dintre ei spun că se simt frecvent triști. Organizația mai subliniază că, deși anul trecut s-au înregistrat cele mai puține nașteri din 1930 încoace, România continuă să ofere una dintre cele mai mari rate de nașteri în rândul minorelor.

Din datele furnizate de organizația Salvați Copiii în radiografia publicată pe 1 iunie, în România au reședința 3,6 milioane de copii. Însă peste 3 din 10 copii români cresc în risc de sărăcie sau excluziune socială.

„Pentru 1.163 milioane de copii din țara noastră, asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică - copiii români continuă să fie mult mai afectați de sărăcie în comparație cu adulții, riscul de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor fiind cu șase puncte procentuale mai mare decât în rândul adulților”, potrivit datelor furnizate de organizația Salvați Copiii.

Organizația subliniază, totuși, că riscul de sărăcie și excluziune socială în rândul copiilor înregistrează o tendință de scădere față de alți ani.

O altă statistică alarmantă care reiese din radiografia realizată de Salvați Copiii este cea legată de sărăcia nutrițională.

Potrivit raportului citat, în anul 2025 a fost „o creștere îngrijorătoare” a numărului de familii care nu își permit măcar o dată la două zile o masă cu carne, pește sau proteine vegetale echivalente.

Unul din cinci copii din România nu se duce la școală

Sărăcia afectează inclusiv dreptul la o educație de calitate. În România erau la începutul anului 2025 aproximativ 425.000 de copii cu vârste între 7 și 17 ani (aproape 20% din totalul copiilor de această vârstă) care nu au fost prinși în sistemul educațional.

„Datele Eurostat arată că din ce în ce mai mulți copii cu vârsta învățământului gimnazial sunt în afara școlii (de la 12,3% în anul 2021, la 15,86% în anul 2022, 16,26% în anul 2023 și 17,09% în anul 2024), situația fiind și mai gravă în cazul copiilor cu vârsta învățământului liceal (de la 23,02% în anul 2021, la 25,03% în anul 2022, 26,89% în anul 2023 și 27,23% în anul 2024)”, sunt datele furnizate de Salvați Copiii.

Salvați Copiii arată că aproape trei din cinci dintre familiile ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale organizației nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație.

În același timp, aproape jumătate dintre copiii afectați de sărăcie nu participă la evenimente școlare sau excursii, ceea ce reflectă accesul discriminatoriu și inegal al copiilor vulnerabili socio-economic la astfel de activități (media în România este de 46,8%, în timp ce media Uniunii Europene este de 13,9%).

Mame minore încă există, deși anul trecut au fost cele mai puține nașteri din 1930 încoace

Anul 2025 a reprezentat anul cu cel mai mic număr de născuți-vii din 1930 până în prezent (145.725 de născuți-vii au fost înregistrați la oficiile de stare civilă din țară pe parcursul anului trecut).

„Deși numărul total al nașterilor din țara noastră reprezintă doar 4% din nașterile la nivel EU (4,04%), România are o contribuție în plan european de șase ori mai mare în cazul nașterilor la minore (26,19%) și de peste 10 ori mai mare în cazul nașterilor la fete sub 15 ani (41,39%)”, arată datele organizației.

Dintre cei 145.000 de copii născuți anul trecut, aproximativ 5.800 au fost născuți din mame minore, iar în aproape 500 de cazuri mama avea sub 15 ani.

„Și mai îngrijorător este faptul că aproape 1 din 5 copii născuți din mamă minoră nu este primul copil al mamei”, mai subliniază organizația Salvați Copiii.

Unul din patru copii se simte frecvent trist

În condițiile în care România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, rata mortalității infantile a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii ani, subliniază organizația în raportul citat.

„Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă)”, potrivit Organizației Salvați Copiii.

La capitolul sănătate mintală, anxietatea este cea mai răspândită tulburare de acest tip în rândul copiilor care au beneficiat de serviciile Salvați Copiii, urmată de tulburarea emoțională, dificultățile parentale (divorțul părinților, de exemplu), tulburarea de învățare, dependența de ecrane sau abuzul de substanțe.

„Doar 3 din 5 copii afirmă că se simt frecvent fericiți (des sau foarte des). Entuziasmul este și mai puțin frecvent în rândul copiilor, în condițiile în care aproape o treime dintre respondenți (32%) spun că se simt entuziaști rar sau foarte rar și doar 39% trăiesc acest sentiment frecvent. Totodată, un sfert dintre copii se simt frecvent triști (25%), în timp ce peste jumătate (56%) suferă des de oboseală”, potrivit datelor furnizate de organizație.

Martori la toate tipurile de bullying

80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces, după cum arată datele organizației Salvați Copiii. Peste o treime dintre copiii de 12-14 ani au profiluri publice pe rețelele de socializare, ceea ce facilitează contactul frecvent cu persoane necunoscute.

În același timp, 60% dintre copii au fost martori la fenomenul denumit drept cyberbullying.

Mai mult, nici școala nu reprezintă un mediu în care siguranța copiilor să primeze, în condițiile în care cei mai mulți profesori și consilieri școlari intervievați de organizație arată că elevii cu care lucrează sunt victimele fenomenului bullying.

„În funcție de mediu, respondenții din școlile bucureștene sunt cei care indică în cea mai mare măsură cea mai ridicată frecvență a fenomenului de bullying (28,1%), în timp ce doar 13,4% dintre profesorii școlilor rurale au optat pentru acest răspuns, arată datele unei analize calitative complexe realizate de Organizația Salvați Copiii România în toamna anului 2025”, potrivit radiografiei Salvați Copiii.

