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Video Şarpe găsit în cadă, încolăcit pe furtunul de la duş, în timp ce o femeie din Medgidia se pregătea să-și îmbăieze copilul

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sarpe
Jandarmii au intervenit, vineri, la o casă din Medgidia după ce o femeie a sunat la 112, după ce a descoperit în cadă un şarpe. Foto: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa
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Jandarmii au intervenit, vineri, la o casă din Medgidia după ce o femeie a sunat la 112, după ce a descoperit în cadă un şarpe, când se pregătea să îmbăieze copilul.

„Astăzi, în jurul orei 17:00, o femeie din Medgidia a apelat numărul unic de urgenţă 112 după ce, când se pregătea să facă baie copilului, a descoperit un şarpe chiar în cadă. Acesta era încolăcit pe furtunul de la duş”, anunţă, vineri seară, Jandarmeria Română.

Jandarmii s-au deplasat la locuinţă, au capturat reptila în siguranţă şi au eliberat-o, ulterior, în natură.

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Editor : A.P.

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