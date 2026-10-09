Jandarmii au intervenit, vineri, la o casă din Medgidia după ce o femeie a sunat la 112, după ce a descoperit în cadă un şarpe, când se pregătea să îmbăieze copilul.

„Astăzi, în jurul orei 17:00, o femeie din Medgidia a apelat numărul unic de urgenţă 112 după ce, când se pregătea să facă baie copilului, a descoperit un şarpe chiar în cadă. Acesta era încolăcit pe furtunul de la duş”, anunţă, vineri seară, Jandarmeria Română.

Jandarmii s-au deplasat la locuinţă, au capturat reptila în siguranţă şi au eliberat-o, ulterior, în natură.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.