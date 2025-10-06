Live TV

Șase orașe din România, în clasamentul celor mai periculoase din lume. Care a înregistrat cel mai ridicat nivel de infracționalitate

Data publicării:
oameni pe strada
Foto: Shutterstock

Mai multe zone din România se află pe lista celor mai periculoase orașe din lume. Printre ele se numără Craiova, Iași și București. Un studiu, bazat pe percepția populației la nivel mondial și publicat  de comparethemarket.com, a luat în calcul furturile, agresiunile și vandalismul din fiecare oraș.

Locuitorii a peste 400 de orașe din lume au evaluat nivelul de infracționalitate din zonele în care stau. Au dat note între 0 și 100 - 100 însemnând cea mai mare lipsă de siguranță. După acordarea calificativelor, 6 orașe din România s-au situat la mijlocul topului. Craiova cel mai sus, cu 44 de puncte, urmat de Iași și de Capitală.

Bucureștiul a obținut 28 de puncte și este pe locul 305. Deși este departe de marile capitale ale criminalității, în prima jumătate a lui 2024, au fost înregistrate la Poliția Capitalei aproape 800 de sesizări zilnic. Iată AICI clasamentul.

Deși unii bucureșteni spun că au temeri în ceea ce privește siguranța atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, turiștii străini cred că este mult mai sigur, comparativ cu alte orașe.

-Sunt orașe mai periculoase decât Bucureștiul în Spania.

-Suntem din Barcelona. În Barcelona sunt hoți de buzunare. Vânzarea drogurilor e comună în Barcelona. În zone specifice ale orașului.

-În comparație cu alte țări europene, Germania Suedia, Marea Britanie, acestea sunt nesigure în comparație cu Bucureștiul.

În clasamentul orașelor periculoase sunt și Timișoara, Brașov și Cluj. Au obținut, însă, un scor mai mic, însemnând că sunt mai sigure, potrivit studiului.

Totuși, Poliția Română arată că nivelul de criminalitate de la noi este în scădere. La nivelul anului 2023, infracționalitatea a scăzut cu 4% față de media ultimilor 10 ani.

Doar în Cluj, în primele 6 luni ale anului, au fost soluționate de către structurile de investigații criminale peste 9.100 de dosare penale. Peste 300 de persoane cercetate au primit și măsuri preventive.

Analiza arată că cel mai periculos oraș din lume se află în Africa de Sud. Iar cel mai sigur este în Emiratele Arabe Unite.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
3
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ccr curtea constitutionala
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care...
Cindy Joyce Tenesso
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să...
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie...
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.
Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de...
Ultimele știri
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
O ambulanţă a fost implicată într-un accident rutier grav, în Cluj. O femeie a murit, iar șase oameni au fost răniți
Două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene. Ursula von der Leyen: „Putin vrea să semene diviziune între europeni”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care statul nu a încasat chirie timp de 18 ani. Explicațiile lui Radu Miruță
o persoana regleaza caldura din calorifer
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot apărea probleme
hala_ford
Orașul de mâine. Hala Ford, un concept nou și revoluționar pentru București și pentru România, aproape de finalizare
mașina in flacari in bucuresti pe strada
O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe un bulevard din centrul Bucureștiului. Traficul în zonă, îngreunat
ploaie-umbrela
Vremea rămâne rece în România: urmează patru zile de frig, ploi și ninsori viscolite. Cum va fi vremea în București
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași...
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos