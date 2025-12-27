Live TV

Șase răniți, dintre care unul grav, la Târgu Mureș, într-un accident rutier produs noaptea trecută

Data actualizării: Data publicării:
accident targu mures
Foto: ISU Mureș via News.ro

Şase persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs sâmbătă noaptea, în municipiul Târgu Mureş.

Pompierii militari au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs în municipiul Târgu Mureş, pe strada Barajului, în care au fost implicate două autoturisme, a amunţat sâmbătă noaptea ISU Mureş.

„În urma accidentului rutier, au fost evaluate medical şase victime: una încadrată în cod roşu, două în cod galben şi trei în cod verde”, precizează sursa citată.

Victimele au fost transportate la UPU SMURD Târgu Mureş pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.

La faţa locului au acţionat pompierii militari cu o autospecială de intervenţie, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident auto stroesti iasi 24 decembrie
Accident la Stroești, în județul Iași: un rănit, după ce un microbuz a ieșit de pe șosea
accident auto lunca corbului arges 24 decembrie
Accident auto la Lunca Corbului, în Argeș: un mort și patru răniți
cod-rutier-2020.-ce-se-intampla-cu-permisele-retinute-de-politia-rutiera-2
Accident pe Bulevardul Uverturii din Capitală: patru răniți după ce două mașini s-au ciocnit, iar una a ajuns pe trotuar
whatsapp-image-2025-11-18-at-07-22-14
Plan roșu de intervenție după un accident auto la Veștem, în județul Sibiu: sunt implicate 12 persoane
masina politie bulgaria
Procurorii bulgari cer arestarea preventivă pentru românul care a provocat accidentul rutier în care au murit șase migranti, la Burgas
Recomandările redacţiei
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui...
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Bilete la loteria Powerball.
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Ultimele știri
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii
Schimbare de la Google pentru serviciul Gmail: o decizie mult-așteptată
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Victor Pițurcă știe cum să se mențină în formă la 69 de ani! Ce face antrenorul după masa de sărbători...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Istvan Kovacs vrea să fie introdusă în SuperLiga legea care va revoluționa fotbalul! Cum a răspuns criticilor...
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...