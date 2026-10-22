Șase tineri din Dolj au fost reținuți după ce ar fi agresat și amenințat un adolescent de 17 ani

Șase tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat un adolescent de 17 ani în Craiova și l-ar fi amenințat cu noi acte de violență dacă va povesti cuiva ce s-a întâmplat, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj.

Polițiștii au început cercetările după ce o femeie a sesizat că adolescentul a fost agresat fizic de persoane necunoscute. În urma investigațiilor, au fost identificați șase suspecți, cinci din municipiul Craiova și unul din comuna Ișalnița.

„În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că în după-amiaza zilei de 15 octombrie 2026, 6 tineri cu vârstele cuprinse între 14 și 18 ani, 5 din municipiul Craiova și unul din comuna Ișalnița, ar fi atras persoana vătămată într-o zonă cu vegetație abundentă de pe strada Brestei și ar fi imobilizat-o fizic, lipsind-o de libertate în mod ilegal. Ulterior, aceștia ar fi agresat-o fizic, amenințând-o cu noi agresiuni dacă va sesiza organele de poliție sau dacă va înștiința alte persoane cu privire la cele întâmplate”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Suspecții au fost duși la audieri și sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe, amenințare și influențarea declarațiilor.

Cei șase urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Editor : A.D.