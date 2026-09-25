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Şase vameși de la Biroul Vamal Racovăţ au fost arestaţi pentru luare de mită în formă continuată

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Foto: GettyImages
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Şase lucrători vamali de la Biroul Vamal Racovăţ din judeţul Botoşani au fost arestaţi, vineri, în dosarul în care sunt acuzaţi de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de infracţiuni de corupţie.

Curtea de Apel Suceava a dispus arestarea vameşilor, după ce în cursul zilei de miercuri aceştia au fost plasaţi sub control judiciar de Tribunalul Suceava. Procurorii DNA au contestat măsura, iar Curtea de Apel Suceava a admis contestaţia.

"Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava împotriva încheierii penale nr. 147 din data de 22.09.2026 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, pronunţată în dosarul nr. 4505/86/2026 al Tribunalului Suceava. Desfiinţează, în totalitate, încheierea mai sus menţionată şi, în rejudecare, dispune: Admite propunerea de arestare preventivă formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava, doar cu privire la inculpaţii Fediuc Loredana, Cliveţ Constantin, Spinosu Iulian, Pavăl Sorin, Ignat Adelina Sînziana şi Matei Alina Elena şi, în consecinţă, în baza art. 226 C.pr.pen., art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. e C.pr.pen. rap. la art. 223 alin. 2 C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor", se arată în soluţia pe scurt postată pe portalul instanţelor de judecată portal.just.ro.

Vameşii sunt acuzaţi de luare de mită în formă continuată.

Luni, procurorii DNA au făcut percheziţiile în vămile Racovăţ şi Siret de la frontiera cu Ucraina.

Editor : A.P.

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