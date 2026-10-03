Scandal la Arestul Central cu Stegarul Dac: susținătorul lui Călin Georgescu a fost reținut și este cercetat pentru ultraj. Ce a făcut

Activistul Cezar Avrămuță, cunoscut ca Stegarul Dac, susţinător al lui Călin Georgescu, este cercetat pentru ultraj. Vineri seară, acesta ar fi lovit în spate unul dintre jandarmii care asigură măsurile de ordine la Arestul Central din Bucureşti, unde este încarcerat Călin Georgescu şi unde susţinătorii acestuia protestează încă de când fostul candidat la Preşedinţie a fost luat în custodie.

„La data de 2 octombrie 2026, în jurul orei 19.30 poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie au fost sesizaţi de către cadrele Jandarmeriei Române cu privire la faptul că un bărbat l-ar fi agresat pe unul dintre jandarmii care acţionau pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, în faţa Arestului Central din cadrul DGPMB”, anunţă, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că bărbatul vizat este activistul cunoscut sub numele de Stegarul Dac.

Vineri seară, în jurul orei 19.15, în timp ce acesta se afla în public, într-o zonă din Sectorul 4, l-ar fi lovit cu mâinile în zona spatelui pe un jandarm din cadrul DGJMB, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

„Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 59 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o altă cauză. Bărbatul a fost condus la sediul 14 Poliţie, pentru continuarea cercetărilor, în acest context cazul fiind preluat de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care s-a sesizat cu privire săvârşirea infracţiunii de ultraj”, a mai anunţat Poliţia.

Ulterior, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 4 au fost delegaţi pentru realizarea activităţilor specifice în acest caz.

„Totodată, precizăm faptul că procurorul a dispus luarea măsurii reţinerii pentru 24 de ore, faţă de bărbatul în cauză, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 3 octombrie 2026, să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere legală”, a ai transmis Poliţia Caputalei.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.

Susţinătorii lui Călin Georgescu protestează în faţa Arestului Central din Bucureşti încă de când fostul candidat la Preşedinţie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Jandarmeria Bucureşti anunţa, joi, că a dat 32 de amenzi, în valoare totală de aproape 38.000 de lei, unor persoane care s-au adunat în zona Arestului Central pentru a-şi arăta susţinerea pentru fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu.

Într-un caz, au fost sesizate organele de urmărire penală pentru portul de obiecte periculoase.

Totodată, va fi sesizată Protecţia Copilului având în vedere că la manifestaţii sunt prezenţi copii.

Jandarmii au luat măsuri pentru delimitarea unui spaţiu, astfel încât să fie asigurat accesul la imobilele rezidenţiale din zonă şi în sediul Arestului.

Editor : B.E.