Scandal la bordul unui avion, înainte ca aeronava să decoleze de pe Aeroportul din Craiova. La scurt timp după îmbarcarea zborului către Marea Britanie, o pasageră a început să înjure și să fie violentă. Femeia a fost debarcată și amendată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Reprezentanții companiei spun că femeia nu s-a încadrat la timp pentru îmbarcare, însă a reușit să treacă de securitate și să se urce în avion. Acela a fost momentul când a început scandalul.

La rândul ei, femeia acuză compania că ar fi vândut mai multe bilete decât numărul locurilor, iar scaunul acesteia a fost ocupat de o altă persoană.

Ajunși în avion, polițiștii de frontieră au reușit cu greu să o scoată afară pe femeie. Ulterior, aceasta a fost amendată cu 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pasager: Oamenii ăștia au sărit gardul.

Pasageră: Vreau explicații. Pentru ce îmi dați mie amendă, pentru ce?

Polițist: Pentru injuriile adresate.

- Care injurii, care?

- Cele înregistrate pe această cameră

- Păi și? Vi se pare normal să mă dați jos din avion?

Editor : A.P.