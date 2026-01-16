Live TV

Video Scandal la bordul unui avion pe Aeroportul din Craiova: O pasageră a fost debarcată și amendată pentru tulburarea liniștii publice

Data publicării:
scandal avion
Scandal la bordul unui avion, înainte ca aeronava să decoleze de pe Aeroportul din Craiova. Foto: Captură video

Scandal la bordul unui avion, înainte ca aeronava să decoleze de pe Aeroportul din Craiova. La scurt timp după îmbarcarea zborului către Marea Britanie, o pasageră a început să înjure și să fie violentă. Femeia a fost debarcată și amendată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

 

Reprezentanții companiei spun că femeia nu s-a încadrat la timp pentru îmbarcare, însă a reușit să treacă de securitate și să se urce în avion. Acela a fost momentul când a început scandalul.

La rândul ei, femeia acuză compania că ar fi vândut mai multe bilete decât numărul locurilor, iar scaunul acesteia a fost ocupat de o altă persoană.

Ajunși în avion, polițiștii de frontieră au reușit cu greu să o scoată afară pe femeie. Ulterior, aceasta a fost amendată cu 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Pasager: Oamenii ăștia au sărit gardul.
Pasageră: Vreau explicații. Pentru ce îmi dați mie amendă, pentru ce?
Polițist: Pentru injuriile adresate.
- Care injurii, care?
- Cele înregistrate pe această cameră
- Păi și? Vi se pare normal să mă dați jos din avion?

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
soldat rus capturat
3
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
4
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
5
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasageri in avion
Propunerile Parlamentului European în legătură cu bagajul de mână în avion și despăgubirile pentru întârzieri. O primă decizie, votată
Barca droguri
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. „Posibilă crimă de război” (NYT)
On the founding day of the Bundeswehr: Solemn installation of the third Bundeswehr Homeland Security Company in Michel, Hamburg, Germany - 12 Nov 2024
Unitate de elită a armatei germane, acuzată de hărțuire sexuală, consum de droguri și saluturi naziste
Chiara Ferragni
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cyprus : Volodymyr Zelenskyy visits Cyprus
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE
Recomandările redacţiei
vehicule cobra 2 in garaj
Blindate noi pentru Armata Română. Primul lot a fost importat, restul...
Nelu Iordache părăsește penitenciarul Rahova din București, 16 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieșit din închisoare, după ce...
drum expres ucraina
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres...
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România...
Ultimele știri
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza sesizările privind teza de doctorat a ministrului Justiţiei
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să pătească o parte din serviciile medicale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Reducţiunea testamentului în 2026. Cazurile în care se poate aplica
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...