Video Scandal la bordul unui avion pe Aeroportul din Craiova: O pasageră a fost debarcată și amendată pentru tulburarea liniștii publice
Scandal la bordul unui avion, înainte ca aeronava să decoleze de pe Aeroportul din Craiova. La scurt timp după îmbarcarea zborului către Marea Britanie, o pasageră a început să înjure și să fie violentă. Femeia a fost debarcată și amendată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
Reprezentanții companiei spun că femeia nu s-a încadrat la timp pentru îmbarcare, însă a reușit să treacă de securitate și să se urce în avion. Acela a fost momentul când a început scandalul.
La rândul ei, femeia acuză compania că ar fi vândut mai multe bilete decât numărul locurilor, iar scaunul acesteia a fost ocupat de o altă persoană.
Ajunși în avion, polițiștii de frontieră au reușit cu greu să o scoată afară pe femeie. Ulterior, aceasta a fost amendată cu 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
Pasager: Oamenii ăștia au sărit gardul. Pasageră: Vreau explicații. Pentru ce îmi dați mie amendă, pentru ce? Polițist: Pentru injuriile adresate. - Care injurii, care? - Cele înregistrate pe această cameră - Păi și? Vi se pare normal să mă dați jos din avion?