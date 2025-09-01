Live TV

Scandal la bordul unui avion pe ruta Bruxelles - Bucureşti: Un pasager a fost încătușat pe Aeroportul Otopeni

New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 17 May 2023
Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la Bucureşti şi care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătuşat, luni, pe Aeroportul „Henri Coandă”, întrucât avea un comportament neadecvat faţă de angajaţii aeroportului, membrii echipajului şi ceilalţi pasageri, informează News.ro. Ulterior, el a fost amendat cu 4.000 de lei.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti au fost informaţi de către Centrul de Monitorizare şi Coordoonare al aeroportului cu privire la faptul că, la bordul unei aeronave ce efectua o cursă pe ruta Bruxelles-Bucureşti, un pasager se afla în stare vizibilă de ebrietate.

Acolo s-a deplasat o echipă operativă comună formată din poliţişti de frontieră, poliţişti de la transporturi şi jandarmi, care a constatat că persoana în cauză, un cetăţean român în vârstă de 41 de ani, prezenta halenă alcoolică puternică, echilibru instabil, incoerenţă în exprimare şi un comportament neadecvat faţă de personalul aeroportuar, membrii echipajului şi ceilalţi pasageri.

„Având în vedere riscul generat pentru siguranţa zborului şi pasagerilor, bărbatul a fost încătuşat şi condus în spaţiile Poliţiei de Frontieră pentru luarea măsurilor legale. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu art. 126 lit. x) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian, cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, iar în jurul orei 13:15 a fost predat colegilor din cadrul Poliţiei Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publicǎ”, a transmis Poliţia de Frontieră.

