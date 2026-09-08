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Scandal la INML făcut de rudele vedetei TikTok Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului

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politia bmw 8 8 inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Echipaje de poliţie şi jandarmerie au intervenit marţi, la sediul Institutului de Medicină Legală, pentru a aplana un conflict declanşat de rudele lui Costeluş de la Clejani, un cunoscut tik-toker, care a murit în urmă cu câteva zile.

Nemulţumiţi că nu pot ridica trupul tânărului, membri ai familiei sale au început să adreseze injurii cadrelor medicale.

„La data de 8 septembrie 2026, în jurul orei 11:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 26 Poliţie au fost sesizaţi, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, de către reprezentantul unei societăţi de pază, cu privire la faptul că, în faţa unei instituţii medicale, situată pe o stradă din Sectorul 4, mai multe persoane ar fi devenit recalcitrante la adresa personalului medical, întrucât acestora nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsufleţit al unui membru de familie, decedat în urmă cu câteva zile. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Poliţiei Sectorului 4, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că persoanele în cauză ar fi adresat injurii cadrelor medicale, pe fondul nemulţumirii generate de faptul că nu le-ar fi fost permisă ridicarea trupului neînsufleţit al unui membru de familie. Poliţiştii au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, persoanele implicate fiind legitimate”, transmite Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.

Totodată, au fost efectuate verificări asupra autoturismelor cu care rudele lui Costeluş de la Clejani au venit la INML, în vederea identificării unor posibile obiecte a căror deţinere este interzisă de lege.

Pentru prevenirea escaladării situaţiei, la faţa locului au fost solicitaţi jandarmi, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie. Tiktokerul ar fi avut probleme grave la un picior, o infecție, ar fi fost operat, apoi, întrucât operația nu ar fi avut succes, ar fi fost operat a doua oară.

Editor : Sebastian Eduard

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