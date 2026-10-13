Scandal la Sfânta Parascheva: mai multe persoane au încercat să treacă în față și au devenit recalcitrante. Amenzile date de jandarmi

Mai multe persoane au încercat să intre peste rând şi au provocat scandal pentru a ajunge mai repede la racla cu sfintele moaşte, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, fiind necesară intervenţia jandarmilor.

Un grup format din mai multe persoane a părăsit, marţi seară, culoarul destinat pelerinilor, în încercarea de a depăşi rândul de aşteptare către raclă. Forţele de ordine au intervenit imediat, recomandându-le să respecte ordinea şi să urmeze traseul stabilit, transmite ziaruldeiasi.ro.

Potrivit jandarmilor, persoanele respective au devenit recalcitrante, au început să provoace scandal şi „au creat indignare în rândul celorlalţi cetăţeni”.

Pentru ca situaţia să nu degenereze şi să nu fie pusă în pericol siguranţa celorlalţi pelerini, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea persoanelor care nu au vrut să respecte rândul.

În urma incidentului, jandarmii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, pentru provocarea ori participarea la scandal, valoarea totală a amenzilor fiind de 900 de lei.

Jandarmeria aminteşte că respectarea indicaţiilor forţelor de ordine şi a regulilor de acces este o măsură obligatorie, care contribuie la desfăşurarea în siguranţă a pelerinajului.

Marţi seară, peste 25.000 de pelerini aşteptau la rând la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Paisie.

Potrivit Jandarmeriei, peste 166.000 de persoane au trecut pe la racla cu sfintele moaşte de la începutul pelerinajului, iar timpul de aşteptare a crescut la 15 ore.

Editor : A.R.