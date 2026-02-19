Live TV

Video Scandal live pe net: fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, bătut pe stradă. Anchetă a Poliției

Data publicării:
girofar al unei masini de politie
Foto: Shutterstock

Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, a fost agresat, joi, pe o stradă din Bucureşti. El ar fi fost contactat de un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, pentru a fi prezent într-un live pe reţelele de socializare, iar în momentul transmisiunii între cei doi a izbucnit un conflict. Cetăţeanul străin l-a lovit în faţă şi tânărul a căzut la pămînt. Au fost chemaţi poliţiştii şi un echipaj medical. Poliţia încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Video via News.ro.

„Astăzi, 19 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 15.30, prin apel 112, şi ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către un alt tânăr, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1. La faţa locului a fost identificat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care prezenta leziuni la nivelul feţei, precum şi un alt tânăr, cetăţean străin, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

De asemenea, la faţa locului a intervenit un echipaj de prim-ajutor, care a acordat îngrijiri medicale tânărului de 20 de ani, acesta refuzând transportul la spital.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe reţelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuţii contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feţei”, mai arată poliţiştii.

Cele două persoane au fost duse la sediul Poliţiei, pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.

Surse judiciare au transmis, pentru News.ro, că persoana agresată este fratele tânărului de 20 de ani care a murit anul trecut, după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, iar acesta făcea live-uri pe Tik Tok în timp ce victima agoniza. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort în locuinţa lui Tudor Duma, din sectorul 2 al Capitalei.

Maru era cunoscut ca făcând parte din anturajul lui Vlad Pascu, tânărul care, sub influenţa drogurilor, a omorât cu maşina doi tineri la 2 Mai şi a rănit alţi trei. Duma a fost condamnat, în 18 noiembrie 2024, de Tribunalul Bucureşti, la patru ani şi trei luni de închisoare pentru de trafic de droguri de risc în formă continuată, deţinere, fără drept, de droguri risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, decizia nefiind finitivă.

De asemenea, Tudor Duma s-a filmat când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a căuta medicamente cu care să se drogheze.

