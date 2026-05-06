Scandalul pozelor publicate de Elena Lasconi în campania din 2025. Ce infracțiune vizează DIICOT în acest dosar

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a confirmat, într-un răspuns pentru Digi24.ro că „efectuează cercetări față de mai mulți suspecți” pentru comunicare de informații false în dosarul pozelor de la o presupusă întâlnire între Florian Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta, publicate anul trecut de Elena Lasconi, în plină campanie electorală.

„Vă aducem la cunoștință că, în dosarul penal la care faceți referire, se efectuează cercetări față de mai mulți suspecți, sub aspectul săvârșirii de comunicare de informații false, prevăzută de art. 404 din Codul penal”, a răspuns DIICOT la solicitarea Digi24.ro.

DIICOT a mai menționat că alte informații legate de acest dosar nu pot fi comunicate, fiind vorba de o anchetă penală în curs.

Infracțiunea de comunicare de informații false se pedepsește, conform Codului penal, în cazul în care „se pune în pericol securitatea națională”, cu închisoare de la 1 la 5 ani.  

„Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”, este Articolul 404 din Codul penal. 

Ce știm despre ancheta DIICOT pe tema pozelor publicate de Lasconi anul trecut

Până în prezent, informațiile legate de acest dosar au circulat pe surse, iar ultimul lucru care a apărut în spațiul public era legat de perchezițiile informatice pe care procurorii DIICOT le-ar fi făcut asupra a patru suspecți.

Aceștia ar fi transmis în timpul audierilor că au fost contactați anul trecut pentru a realiza un film de satiră politică cu personajele Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

În acest sens, ar fi închiriat o casă din comuna Tunari (identificată în 2025 de jurnaliștii Buletin de București), ar fi cumpărat haine și s-ar fi ocupat de machiajul actorilor, pentru care au încasat și sume de bani.

Din declarațiile date în fața anchetatorilor nu reiese, însă, cine s-a ocupat de prelucrarea imaginilor, în condițiile în care filmările inițiale au dispărut de pe dispozitivele care le-au înregistrat, și nici cum au ajuns acele poze la Elena Lasconi.

Alte aspecte pe care procurorii DIICOT nu le-au descoperit până în prezent, potrivit surselor judiciare, sunt legate de cine a comandat acest plan și dacă a fost pus la cale de un alt candidat. 

Elena Lasconi și Victor Ponta au fost și ei audiați în acest dosar. Potrivit surselor judiciare, ambii au punctat că scopul apariției fotografiilor a fost de a influența rezultatul alegerilor.

Lasconi a mai menționat că a fost indusă în eroare să publice acele poze și că cel care a avut de câștigat în urma publicării a fost Nicușor Dan.

La rândul lui, președintele a menționat, pe 7 aprilie, că i-a fost adus la cunoștință că doi dintre suspecții DIICOT, care ar fi executat acest plan, au făcut parte din echipa lui de campanie.

„Mai departe, e treaba procurorilor și mi-aș dori, e foarte bine că au ajuns până aici, dar ar trebui să ajungem la întrebarea esențială: cine i-a plătit”, a declarat președintele Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă susținute în Timișoara pe 7 aprilie.

Scandalul pozelor publicate de Elena Lasconi

Reamintim că este vorba de pozele pe care Elena Lasconi, atunci candidată USR la preziedențiale, le-a publicat pe 1 mai (în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale) și în care, susținea ea, apăreau Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea (fost adjunct SRI). 

Victor Ponta și Nicușor Dan au făcut imediat plângere penală la DIICOT, iar cele trei persoane despre care Elena Lasconi susținea că apăreau în poze au subliniat că este vorba de „un fals”. Același lucru a fost subliniat și de fotografi experți în mediul online. 

Un an mai târziu, potrivit informațiilor obținute de Digi24, procurorii au constatat că ar fi fost vorba de o înscenare, organizată de mai multe persoane, inclusiv două persoane care au lucrat în echipa de campanie a lui Nicușor Dan.

Potrivit acelorași informații, „rolurile” lui Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta ar fi fost jucate de actori.

În prezent, patru persoane au fost puse sub acuzare pentru divulgare de informații false, potrivit surselor judiciare citate de Digi24

