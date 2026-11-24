Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat că a trimis în judecată dosarul pozelor false pe care Elena Lasconi le-a publicat în 2025, în plină campanie electorală, și care încercau să demonstreze o presupusă întâlnire între Florian Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta.

Cei cinci sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie în forma instigării la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false. Dosarul va fi judecat la Curtea de Apel București.

DIICOT a anunțat oficial că cei cinci inculpați trimiși în judecată au realizat începând cu martie 2025, cu ajutorul unor actori deghizați, un material video din care au fost extrase mai multe poze și care ulterior au ajuns la Elena Lasconi.

Procurorii subliniază că Elena Lasconi nu a cunoscut caracterul fals al acestora și mai arată că prin publicarea imaginilor a fost pusă în pericol securitatea națională, prin influențarea votului alegătorilor. Reamintim că imaginile au fost publicate de Lasconi cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025.

„Astfel, pe parcursul lunii aprilie 2025, inculpații au finanțat și produs materialul video, iar pentru atingerea scopului comun, dar acționând pe paliere diferite, sub coordonarea inculpatului în vârstă de 53 de ani, membrii grupului infracțional organizat au închiriat spațiul în care au realizat filmările, au contractat serviciile unor persoane specializate (actori, costumier, machior), au montat materialul video, au realizat fotografii din acesta și le-au prelucrat”, a mai transmis oficial DIICOT.

DIICOT mai arată că inculpații „au făcut eforturi financiare și logistice” pentru ca acel clip video să fie „cât mai real posibil”, în condițiile în care actorii au fost machiați în mod profesionist, au fost folosite aceleași tipuri de autoturisme utilizate de Florian Coldea, Nicușor Dan sau Victor Ponta, filmarea a fost realizată pe timp de noapte, de la distanță, cu lumină redusă, iar ulterior editată.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că inculpații au dorit să obțină un material care să fie credibil, suficient de bine realizat pentru a convinge martora să posteze imaginile ce i-au parvenit prin poșta electronică și, totodată, ca prin distribuirea acestuia să influențeze votul alegătorilor”, potrivit DIICOT.

Ce mai știm despre ancheta DIICOT pe tema pozelor publicate de Lasconi anul trecut

În primăvara acestui an, informațiile legate de acest dosar au circulat pe surse, iar ultimul lucru care a apărut în spațiul public era legat de perchezițiile informatice pe care procurorii DIICOT le-ar fi făcut asupra a patru suspecți.

Aceștia ar fi transmis în timpul audierilor că au fost contactați anul trecut pentru a realiza un film de satiră politică cu personajele Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

În acest sens, ar fi închiriat o casă din comuna Tunari (identificată în 2025 de jurnaliștii Buletin de București), ar fi cumpărat haine și s-ar fi ocupat de machiajul actorilor, pentru care au încasat și sume de bani.

Elena Lasconi și Victor Ponta au fost și ei audiați în acest dosar. Potrivit surselor judiciare, ambii au punctat că scopul apariției fotografiilor a fost de a influența rezultatul alegerilor.

Lasconi a mai menționat că a fost indusă în eroare să publice acele poze și că cel care a avut de câștigat în urma publicării a fost Nicușor Dan.

La rândul lui, președintele a menționat, pe 7 aprilie, că i-a fost adus la cunoștință că doi dintre suspecții DIICOT, care ar fi executat acest plan, au făcut parte din echipa lui de campanie.

„Mai departe, e treaba procurorilor și mi-aș dori, e foarte bine că au ajuns până aici, dar ar trebui să ajungem la întrebarea esențială: cine i-a plătit”, a declarat președintele Nicușor Dan, în cadrul unor declarații de presă susținute în Timișoara pe 7 aprilie 2026.

Reamintim că este vorba de pozele pe care Elena Lasconi, atunci candidată USR la prezidențiale, le-a publicat pe 1 mai (în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale) și în care, susținea ea, apăreau Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea (fost adjunct SRI).

Victor Ponta și Nicușor Dan au făcut imediat plângere penală la DIICOT, iar cele trei persoane despre care Elena Lasconi susținea că apăreau în poze au subliniat că este vorba de „un fals”. Același lucru a fost subliniat și de fotografi experți în mediul online.

Editor : M.G.