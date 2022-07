„Scandalul vergeturilor” provocat de George Buhnici. Femeile au luat cu asalt pagina sa. Cum se apără vloggerul

Declarațiile făcute de vloggerul George Buhnici în care își compara soția cu „o minoră” și critica siluetele femeilor aflate pe litoral au stârnit un val de critici în mediul online. În urma scandalului iscat, Buhnici a transmis un răspuns pe bloggul personal, în care încearcă să-și justifice afirmațiile.

În interviul pe care l-a acordat, vloggerul a declarat că soția sa „arată ca o minoră” și le îndemna pe femeile aflate pe plajă să meargă la sală.

„Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică. Sunt norocosul soț al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007. La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă... normală.

Însă nu despre asta e scandalul zilei. Ci despre faptul că aș încuraja pedofilia și că aș fi misogin. Să le luăm pe rând. Nu e prima dată când îmi complimentez soția că arată mult mai tânără. O fac constant, am făcut-o și acum vreo trei ani când am spus că arată ca o minoră într-o postare pe Instagram. Era evident o metaforă. Dacă o spune un comediant, e umor? Dacă o spun eu, de ce devine altceva decât o glumă, fie ea și de slabă calitate? Oricine mă cunoaște știe ce relație am cu soția și că nu încurajez pedofilia,” a transmis Buhnici.

„Chestiunea de mai sus se leagă însă cu altceva ce am spus în acel interviu. Am criticat public expunerea obezității și celulitei. Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii și o vedem cu toții. În #IGDLCC am abordat subiectul de mai multe ori cu medici și nu numai. Sunt știri și la TV constant. Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis și să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă națională.

O persoană obeză nu alege să fie obeză dar e treaba noastră ca societate să încurajăm, să motivăm și să punem presiune pentru ca o problemă de sănătate publică să nu devină noua normalitate. Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat,” explică vloggerul.

„În concluzie, pedofilia este inacceptabilă, e o crimă și trebuie pedepsită! Îmi iubesc soția și încurajez pe fiecare să aibă grijă de sănătatea lui. Nu mă voi opri să spun ce gândesc, dar voi fi mult mai selectiv cu locurile unde vorbesc. O să îmi aleg cuvintele mai cu grijă, dar nu pot opri trolii. E treaba fiecăruia să gândească pentru el. Nu luați de-a gata nimic de pe internet și dacă vreți punctul meu de vedere, scrieți-mi direct,” a mai scris George Buhnici.

În interviul care a iscat un adevărat scandal, vloggerul critică dur femeile „cu celulită și vergeturi” aflate în vacanță pe litoral și își lăuda soția că „arată ca o minoră”.

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”

În urma acestor declarații, pagina de Facebook a vloggerului a fost asaltată de critici. Iată câteva dintre comentariile internauților.

„Domnule Buhnici, nu știu cine v-a păcălit, dar ultima preocupare a fetelor tinere este sa fie privite de bărbați de vârsta a doua, căsătoriți și fără vreun fizic agreabil.”

„Abia aștept sa merg la mare și să fiu o “balenutza” SPORTIVA ȘI SĂNĂTOASĂ, plină de vergeturi și celulita🥰 sa speram ca nu voi fi încurcată cu vreo minora…ca de! Pedofilia este la moda in secolul tehnologiei prezentat chiar de ipocritul GEORGE BUHNICI! Sunt scârbită și sătulă de astfel de idei eronate din partea societății…va numiți persoane publice? Singurul loc public pe care îl meritați este WC-ul public…”

„După declarațiile tale o să îmi arăt mândră corpul plin de vergeturi si celulita la mare si la piscina, pentru ca ultima mea dorinta e sa vreau sa se uite un libidinos infect la corpul meu.”

„George, caută în dicționar ce înseamnă cuvântul empatie - e ceva ce îți lipsește cu desăvârșire. Ai uitat de unde ai plecat!”

„Mergeți și la un control psihiatric, la psiholog parcă ați fost. Și mai puțină băutură, sunteți persoană publică. Și tată de fetiță. Și nu în ultimul rând, cereti-va scuze, toți greșim!”

Editor : A.P.