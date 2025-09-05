Anunțul că TVA-ul ar putea fi mărit în turism, de la 11% la 21%, de anul viitor, a căzut ca un trăsnet pentru investitorii din industria ospitalității. Aceștia avertizează că prețurile vor exploda, dar și că multe afaceri se vor închide. „Ar fi o lovitură dramatică”, e de părere Corina Martin, președinte RESTO. Și turiștii sunt îngroziți de idee, cu atât mai mult cu cât scumpirile din ultimele luni au tăiat deja zile întregi din concediile de altădată petrecute pe litoral.

Vestea că taxa pe valoare adăugată ar putea crește, din nou, în domeniul HoReCa, vine cu un avertisment grav al investitorilor de pe litoral.

Corina Martin, președinte RESTO: Ar fi o lovitură dramatică, pentru că ar majora foarte mult tarifele pentru nopțile de cazare, pentru o masă în restaurant, pentru o cafea și o gustare într-o cafenea și ar reduce drastic consumul românilor în locațiile de ospitalitate din România.

Specialiștii din HoReCa atrag atenția că dacă TVA-ul va ajunge la 21%, multe afaceri s-au putea închide.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: Vom vedea hotelieri care vor vinde, care vor intra în insolvență, unii în faliment sau alții care vor căuta, pur și simplu, parteneri sau vor vinde afacerea, pentru că nu mai este una rentabilă. Ridicarea TVA-ului nu va face altceva decât să îi îngroape pe cei care lucrează oficial, să-i trimită la negru, lucru care s-a întâmplat în Germania, iar culmea, Germania a revenit ulterior cu TVA-ul redus și cu impozitul specific pe această industrie a turismului, care este foarte sensibilă.

Hotelierii mai dau exemplul Greciei, care are un TVA general de 24%, dar taxa pentru turism a rămas la 13%, iar în acest fel reușesc să atragă turiști. Românii spun că nu își vor mai permite să meargă în vacanțe.

Turist: O să venim mai puțin, stăm mai puține zile dacă mai venim. Unii o să-și permită, cei care și-au permis și până acum, ceilalți o să vină extrasezon, când prețurile sunt mai mici.

Turistă: Nu știu câți vor mai veni pe litoralul românesc și în general, cu turismul în țară. Probabil că limitezi, nu mai stai o săptămână, stai câteva zile, fiecare în funcție de buget.

Turist: Este un lucru foarte urât, deoarece nu mai pot să-mi permit să vin cum veneam în alți ani pe litoralul românesc și automat, dacă găsesc o altă ofertă mai bună în străinătate, o să merg acolo.

Sezonul estival a fost mai slab decât în anii trecuți. Hotelurile au fost pline doar timp de două săptămâni, în luna august. În rest, în unele unități de cazare, camerele au fost rezervate în proporție de doar 60%.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia