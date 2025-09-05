Live TV

Video Scenariu sumbru pentru turismul românesc: TVA-ul ar putea fi mărit la 21%, din 2026. Reacția hotelierilor: „Ar fi o lovitură dramatică”

Data publicării:
turisti la plaja
Anunțul a căzut ca un trăsnet pentru investitorii în industria ospitalității. Credit foto: Guliver/Getty Images

Anunțul că TVA-ul ar putea fi mărit în turism, de la 11% la 21%, de anul viitor, a căzut ca un trăsnet pentru investitorii din industria ospitalității. Aceștia avertizează că prețurile vor exploda, dar și că multe afaceri se vor închide.  „Ar fi o lovitură dramatică”, e de părere Corina Martin, președinte RESTO. Și turiștii sunt îngroziți de idee, cu atât mai mult cu cât scumpirile din ultimele luni au tăiat deja zile întregi din concediile de altădată petrecute pe litoral. 

Vestea că taxa pe valoare adăugată ar putea crește, din nou, în domeniul HoReCa, vine cu un avertisment grav al investitorilor de pe litoral.

Corina Martin, președinte RESTO: Ar fi o lovitură dramatică, pentru că ar majora foarte mult tarifele pentru nopțile de cazare, pentru o masă în restaurant, pentru o cafea și o gustare într-o cafenea și ar reduce drastic consumul românilor în locațiile de ospitalitate din România.

Specialiștii din HoReCa atrag atenția că dacă TVA-ul va ajunge la 21%, multe afaceri s-au putea închide.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: Vom vedea hotelieri care vor vinde, care vor intra în insolvență, unii în faliment sau alții care vor căuta, pur și simplu, parteneri sau vor vinde afacerea, pentru că nu mai este una rentabilă. Ridicarea TVA-ului nu va face altceva decât să îi îngroape pe cei care lucrează oficial, să-i trimită la negru, lucru care s-a întâmplat în Germania, iar culmea, Germania a revenit ulterior cu TVA-ul redus și cu impozitul specific pe această industrie a turismului, care este foarte sensibilă.

Hotelierii mai dau exemplul Greciei, care are un TVA general de 24%, dar taxa pentru turism a rămas la 13%, iar în acest fel reușesc să atragă turiști. Românii spun că nu își vor mai permite să meargă în vacanțe.

Turist: O să venim mai puțin, stăm mai puține zile dacă mai venim. Unii o să-și permită, cei care și-au permis și până acum, ceilalți o să vină extrasezon, când prețurile sunt mai mici.

Turistă: Nu știu câți vor mai veni pe litoralul românesc și în general, cu turismul în țară. Probabil că limitezi, nu mai stai o săptămână, stai câteva zile, fiecare în funcție de buget.

Turist: Este un lucru foarte urât, deoarece nu mai pot să-mi permit să vin cum veneam în alți ani pe litoralul românesc și automat, dacă găsesc o altă ofertă mai bună în străinătate, o să merg acolo.

Sezonul estival a fost mai slab decât în anii trecuți. Hotelurile au fost pline doar timp de două săptămâni, în luna august. În rest, în unele unități de cazare, camerele au fost rezervate în proporție de doar 60%.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
4
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fake news cu pandemie
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după...
daniel david in studioul digi24
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni...
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în...
soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Aliații Kievului se tem că Rusia pregătește o nouă ofensivă în...
Ultimele știri
Dezbatere privind interzicerea accesului auto în pădurea Băneasa. Platforma Centura Verde cere aplicarea legii: „Pe aici nu se trece”
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat, pentru a-i fi îndepărtate leziunile canceroase ale pielii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron
Francezii nu-l mai vor pe Macron. Un sondaj arată că două treimi doresc demisia președintelui Franței
meduze
VIDEO Invazie de meduze pe litoral. Cât de periculoase sunt pentru turiști
turist in cort pe malul marii
Vacanță la malul mării cu bani puțini. Cum arată concediul cu cazare la cort, în căsuțe sau în autobuzul-dormitor
geamie reabilitata
Geamie veche de 150 de ani, reabilitată cu 100 de voluntari în Constanța. Ce face specială astăzi moscheea abandonată de câteva decenii
barbat cara lemne de foc
Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe în sezonul rece: „Nu avem de ales”
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Cursa pentru soldații modificați genetic. Rusia și China testează limitele eticii în laboratoare secrete
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...