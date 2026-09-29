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Video Scene șocante în Cluj-Napoca: Tânără găsită înjunghiată pe stradă. La locuința ei, polițiștii au mai descoperit un rănit

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atac cluj
O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. Foto: Captura Digi24
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Scene șocante în Cluj-Napoca. O femeie de 23 de ani și bunicul acesteia sunt în stare gravă la spital în urma unui atac sângeros. Tânăra ar fi fost înjunghiată, iar bunicul lovit la cap. Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat acolo, polițiștii fac cercetări.

Poliţiştii din Cluj au deschis o anchetă după ce o femeie rănită, care sângera abundent din zona gâtului, a fost văzută pe o stradă din cartierul Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca. Poliţiştii au mers cu femeia la domiciliul acesteia, unde au găsit şi un bărbat rănit. Presa locală notează că ar fi vorba despre un atac asupra celor doi, scrie News.ro.

„În prezent, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care două persoane au suferit leziuni şi luarea măsurilor legale. În fapt, în data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, în urma unui apel 112, au identificat o femeie ce prezenta leziuni, deplansându-se pe partea carosabilă, în cartierul Grigorescu. În continuarea verificărilor, politiştii s-au deplasat la domiciliul femeii, unde a fost identificat un bărbat care prezenta urme de violenţă”, informează, marţi dimineaţă, oficialii Poliţiei judeţene Cluj.

Jurnaliştii locali notează că femeia, care avea o plagă aparent înjunghiată în zona gâtului, a ieşit din scara unui bloc situat pe strada Ştefan Mora, în urma ei fiind vizibile, pe asfalt, pete de sânge.

Presa locală mai notează că bărbatul găsit în locuinţa femeii are o leziune la cap, care ar fi putut fi provocată cu un topor, jurnaliştii locali avansând ideea unei tentative de omor.

Poliţia precizează că face „verificări şi activităţi specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs faptele, precum şi a persoanelor implicate”.

Editor : A.P.

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