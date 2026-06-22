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Schema de aujutor de minimis pentru sectorul cultural independent, aprobată de Guvern

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Guvernul a aprobat luni seară, prin memorandum, aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale.

Potrivit unui comunicat al Executivului, operatorii din sectoarele culturale şi creative vor putea beneficia de sprijin financiar nerambursabil cu o valoare cuprinsă între 10.000 de euro şi 100.000 de euro pentru fiecare proiect cultural derulat, potrivit schemei de ajutor de minimis adoptată de Guvern prin acest Memorandum.

Astfel, se propune schimbarea modalităţii de acordare a sprijinului financiar pentru proiecte culturale, prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis, în vederea asigurării unui cadru transparent, competitiv şi predictibil de alocare a fondurilor publice.

„Bugetul total al schemei de ajutor de minimis este de 37,4 milioane de lei, asigurat din bugetul Ministerului Culturii. Schema de ajutor de minimis va cuprinde cel mult 15 apeluri de proiecte, care vor fi derulate începând cu 2026 (semestrul II), 2027, 2028, 2029. Bugetul pentru fiecare apel se stabileşte şi se publică în Ghidul solicitantului”, se arată în comunicat.

Pot solicita granturi prin această schemă de minimis organizaţii neguvernamentale, societăţi, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale sau individuale a căror dată de înfiinţare este de cel puţin doi ani înaintea lansării apelului şi desfăşoară activităţi în unul din următoarele sectoare culturale şi creative: arhitectură, biblioteci, muzee, cinematografie, multimedia, patrimoniul cultural material şi imaterial, design, festivaluri, muzică, literatură, artele spectacolului, carte şi artele vizuale, precizează sursa citată.

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii legate de plata obligaţiilor taxelor şi impozitelor, să nu fie în faliment, în insolvenţă sau în lichidare etc.

„Schema de ajutor de minimis are scopul de stimula creativitatea, inovarea şi antreprenoriatul cultural, precum şi de a creşte accesul publicului la produse şi servicii culturale. Se estimează că vor exista până la 1.470 de beneficiari din sectoarele culturale şi creative”, se mai spune în comunicat.

Editor : B.E.

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