Schimbări la Apele Române. Directorii vor fi evaluați după 14 criterii de performanță, anunță Diana Buzoianu

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat, marți, introducerea unor criterii de performanță pentru directorii din Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), care vor include indicatori concreți și ținte măsurabile pentru activitatea instituției. Ea a precizat că noile criterii sunt menite să aducă mai multă responsabilitate și rezultate în activitatea instituției.

„Am primit multe întrebări despre criteriile de performanță stabilite pentru acest an directorilor din Apele Române. Nu sunt o poveste frumoasă, generală. Sunt indicatori foarte clari de îndeplinit, cu ținte, procente și rezultate care ne așteptăm să fie livrate”, a scris Diana Buzoianu, marți pe Facebook.

Criteriile de performanță au fost eliminate în 2023

Potrivit ministrului Mediului, criteriile de performanță pentru directorii instituției au fost eliminate în urmă cu doi ani din fișele de post.

„În 2023 conducerea ANAR de la acea vreme a decis să scoată toate criteriile de performanță ale directorilor din fișele de post. Oricum, erau 4-5 criterii - nu vă imaginați ceva foarte complex”, a mai scris Buzoianu pe rețeaua de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceasta susține că situația a fost schimbată odată cu noua conducere a instituției și cu decizia ministerului de a reintroduce standarde clare de evaluare.

„A trebuit să ajungă cineva la minister care să nu mai permită asta și o conducere nouă la ANAR care să dorească implementarea unor criterii realiste de performanță”, a adăugat ea.

Indicatori concreți pentru management și activitatea de control

Printre criteriile stabilite se numără indicatori privind managementul instituției, respectarea termenelor sau activitatea de control.

De exemplu, la capitolul management și coordonare, unul dintre indicatori prevede ca cel puțin 97% dintre actele de reglementare emise de instituție și contestate în instanță să nu fie anulate.

De asemenea, cel puțin 95% dintre documentele, avizele sau autorizațiile emise de instituție trebuie să fie finalizate în termenele prevăzute de legislație.

În ceea ce privește activitatea de inspecție și control, planul prevede realizarea tuturor inspecțiilor programate anual, iar fiecare inspector ar trebui să efectueze minimum 20 de inspecții pe lună.

Ținte pentru investiții și management financiar

Noile criterii vizează și modul în care sunt realizate investițiile sau gestionate bugetele instituției.

Astfel, progresul fizic al lucrărilor de investiții ar trebui să atingă 100% din graficul anual stabilit, iar execuția bugetară trebuie să corespundă integral bugetului aprobat.

Totodată, instituția ar trebui să asigure ca veniturile proprii să reprezinte cel puțin 75% din totalul bugetului executat.

În total, performanța directorilor din Apele Române va fi evaluată pe baza a 14 criterii principale și aproximativ 30 de subcriterii.

Ministra Mediului spune că aceste instrumente sunt necesare pentru a profesionaliza activitatea instituțiilor publice.

„Da, poate pare birocrație. Dar dacă nu vom avea sisteme puse la punct, nu vom ieși din munca de pompieri de serviciu. Ne trebuie standarde clare pentru serviciile publice livrate de autorități”, a mai spus Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu