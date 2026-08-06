Schimbările climatice au dublat riscul incendiilor forestiere extreme din Canada (studiu)

Schimbările climatice provocate de activitatea umană au dublat probabilitatea producerii incendiilor forestiere extreme din Canada în 2026, potrivit unui studiu publicat joi de World Weather Attribution (WWA), citat de AFP și preluat de Agerpres. Cercetătorii avertizează că astfel de sezoane de incendii devin tot mai frecvente pe fondul încălzirii globale.

Deși sezonul incendiilor a început cu o activitate sub media obișnuită, temperaturile ridicate și seceta din luna iulie au favorizat răspândirea rapidă a flăcărilor în întreaga țară, în special în provincia Ontario și în Teritoriile de Nord-Vest.

Potrivit cercetătorilor WWA, un sezon al incendiilor precum cel din 2026 „nu mai este rar având în vedere clima actuală” și este de așteptat să se producă o dată la doi până la șase ani în Teritoriile de Nord-Vest și o dată la șase până la 15 ani în Ontario.

În lipsa schimbărilor climatice, un astfel de eveniment ar fi avut loc doar o dată la aproximativ 40 de ani.

Până în prezent, incendiile au mistuit peste 3,8 milioane de hectare de teren – o suprafață aproape egală cu cea a Elveției –, au determinat evacuarea a mii de persoane și au expus milioane de oameni la efectele nocive ale fumului.

Cum au ajuns cercetătorii la această concluzie

Pentru a evalua influența schimbărilor climatice, cercetătorii au comparat condițiile meteorologice actuale cu cele dintr-o lume ipotetică în care temperatura globală nu ar fi crescut cu aproximativ 1,4 grade Celsius față de perioada preindustrială.

Analiza s-a concentrat asupra intervalelor de șapte și 30 de zile în care s-au înregistrat cele mai severe condiții meteorologice favorabile incendiilor în regiunile afectate. Rezultatele arată că schimbările climatice au dublat probabilitatea apariției unor astfel de episoade extreme.

„Din 2023, incendiile forestiere pe care le-am văzut în Canada sunt fundamental diferite ca amploare şi intensitate”, a declarat coordonatorul studiului, Theodore Keeping, cercetător la Imperial College London.

Acesta avertizează că ritmul în care se extind incendiile demonstrează limitele măsurilor actuale de protecție.

„Răspândirea rapidă a acestor incendii este înfricoşătoare şi arată că, în pofida pregătirii autorităţilor responsabile cu gestionarea incendiilor forestiere, doar adaptarea nu este suficientă”, a spus el.

Un cerc vicios alimentat de încălzirea globală

Potrivit autorilor studiului, schimbările climatice generate de activitatea umană creează condiții tot mai favorabile pentru izbucnirea și propagarea incendiilor forestiere, prin temperaturi mai ridicate, perioade mai lungi de secetă și o atmosferă care favorizează uscarea vegetației.

La rândul lor, incendiile eliberează cantități uriașe de dioxid de carbon în atmosferă, ceea ce contribuie la accelerarea încălzirii globale și alimentează un cerc vicios cu efecte tot mai grave.

Editor : Ana Petrescu