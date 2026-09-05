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AI devine tot mai greu de supravegheat, pe măsură ce capătă abilități „supraomenești”. Sam Altman: „Navigăm în ape necunoscute”

Data publicării:
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
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Din articol
Liderii companiilor AI trag semnale de alarmă

Modelele de inteligență artificială devin tot mai performante, însă cercetătorilor le este tot mai dificil să urmărească modul în care acestea „gândesc” și iau decizii. Fenomenul stârnește îngrijorări chiar în interiorul marilor companii AI, în contextul în care unele modele ating deja capacități descrise drept „supraomenești”.

OpenAI a lansat joi GPT-6 Astra, despre care președintele companiei, Greg Brockman, a declarat că ar putea fi considerat, în cele din urmă, începutul inteligenței artificiale generale (AGI).

Astra are performanțe mai bune, dar este și mai capabilă să evite monitorizarea, ceea ce ar putea face mai dificil de aflat ce „gândește” sau ce face modelul.

Separat, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat săptămâna aceasta pentru Axios că modelele devin „supraomenești” în privința anumitor capacități și că „navigăm pur și simplu în ape necunoscute”.

Liderii companiilor AI trag semnale de alarmă

Dincolo de declarațiile publice, liderii celor mai importante companii de inteligență artificială trag chiar ei semnale de alarmă cu privire la propria tehnologie, tocmai în momentul în care acțiunile modelelor devin mai dificil de înțeles.

OpenAI, Anthropic și alte peste 100 de companii au avertizat că timpul pentru pregătirea în fața unor atacuri asupra infrastructurii critice facilitate de inteligența artificială este pe cale să se epuizeze.

Altman a declarat pentru Axios că Congresul american întâmpină dificultăți în a stabili cum poate reglementa o tehnologie care evoluează atât de rapid.

„Am discutat cu unele organizații externe despre posibile standarde concrete pe care le-am putea introduce”, le-a declarat jurnaliștilor Jakub Pachocki, cercetătorul-șef al OpenAI, adăugând că organizația lucrează și la consolidarea propriilor proceduri.

În așteptarea reglementărilor, modelele AI devin însă tot mai greu de descifrat. Într-o discuție cu jurnaliștii, Jakub Pachocki a declarat că, în timp, va deveni tot mai dificil să fie monitorizate procesele de raționament ale modelelor AI.

The Information a relatat săptămâna aceasta că cel mai recent model OpenAI a folosit o tehnică nouă pentru îmbunătățirea performanțelor, care ar fi putut avea drept efect și reducerea transparenței proceselor sale de raționament. OpenAI contestă însă această relatare.

Într-o analiză a unui incident cibernetic în care un model OpenAI a pătruns în biblioteca de inteligență artificială Hugging Face pentru a obține răspunsurile la un test de evaluare, un cercetător a afirmat că agenții AI generează un volum atât de mare de activitate încât oamenii nu îi pot monitoriza în mod realist fără ajutorul altor sisteme AI.

„Este o problemă chiar mai importantă decât incidentul Hugging Face”, a declarat pentru Axios Sydney Von Arx, cercetătoare în domeniul siguranței AI și fondatoarea organizației nonprofit Nightingale, referindu-se la lipsa de vizibilitate asupra proceselor de raționament ale modelelor.

Îngrijorarea este că, în timp, procesele de raționament ale unui model ar putea avea loc într-un strat ascuns, ceea ce ar însemna că acesta ar putea desfășura acțiuni periculoase fără ca oamenii să știe.

OpenAI afirmă că nu aceasta este situația în cazul Astra: modelul își expune în scris raționamentul mai rar decât modelele anterioare, însă compania susține că acest lucru nu a fost urmărit în mod intenționat.

Indiferent de cauză, dacă modelele își exteriorizează mai puțin procesele de raționament, unii cercetători se tem că va deveni mai dificil să le fie monitorizat comportamentul.

Inteligența artificială devine astfel mai greu de supravegheat, iar chiar și directorii care conduc dezvoltarea acestei tehnologii cer sprijin pentru monitorizarea riscurilor.

Editor : M.I.

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