Angajații OpenAI au refuzat prime de 100 de milioane de dolari din partea Meta. „Nu cred că este o companie cu adevărat inovatoare”

Meta a încercat să recruteze angajați-cheie de la OpenAI, oferindu-le bonusuri de până la 100 de milioane de dolari, informează Business Insider. Sam Altman spune că strategia nu a funcționat și că „niciunul dintre oamenii buni” nu a acceptat oferta. „E ca și cum ai căuta un LeBron James. Nu sunt foarte mulți care pot face asta”. CEO-ul OpenAI critică abordarea Meta și avertizează că obsesia pentru bani poate distruge cultura unei companii.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că tentativele Meta de a-i ademeni pe cei mai buni angajați ai companiei cu bonusuri generoase la semnare nu au avut succes.

Altman a vorbit despre competiția dintre OpenAI și Meta în cadrul podcastului fratelui său, Uncapped with Jack Altman, într-un episod difuzat marți.

„Am auzit că Meta ne consideră cel mai mare competitor al lor și mi se pare logic să continue să încerce. Eforturile lor actuale în domeniul inteligenței artificiale nu au dat rezultatele pe care le sperau”, a spus Altman, referindu-se la investiția de 15 miliarde de dolari a Meta în compania de etichetare a datelor Scale AI.

Totuși, Altman a catalogat drept „nebunie” tentativa Meta de a recruta angajați OpenAI oferindu-le prime de semnare de 100 de milioane de dolari.

„Sunt foarte mulțumit că, cel puțin până acum, niciunul dintre oamenii noștri cei mai buni nu a acceptat această ofertă”, a adăugat el.

„Oamenii compară cele două opțiuni și spun: «Bine, OpenAI are șanse reale, de fapt șanse mult mai bune să livreze superinteligență și, în cele din urmă, să devină compania mai valoroasă»”, a continuat Altman.

Meta are în prezent o capitalizare de piață de 1,77 trilioane de dolari, în timp ce OpenAI a fost evaluată la 300 de miliarde de dolari în martie.

Altman a criticat strategia Meta de a atrage talente cu pachete financiare uriașe, sugerând că aceasta poate afecta cultura organizațională.

„Strategia de a oferi compensații garantate masive în avans și de a face din asta principalul motiv pentru care cineva ar trebui să se alăture, faptul că se concentrează atât de mult pe bani și nu pe misiune și pe muncă, nu cred că va construi o cultură sănătoasă”, a spus Altman.

„Sunt multe lucruri pe care le respect la Meta ca firmă, dar nu cred că este o companie cu adevărat inovatoare”, a mai adăugat el.

Competiția pentru atragerea de specialiști în inteligență artificială s-a intensificat, pe măsură ce marile companii încearcă să domine domeniul.

Aravind Srinivas, fondatorul și CEO-ul startup-ului Perplexity AI, spunea într-un episod al podcastului Invest Like The Best, din martie 2024, că firmele trebuie să ofere „stimulente extraordinare și acces imediat la putere de calcul” pentru a atrage cercetători de top.

„Am încercat să recrutez un cercetător senior de la Meta și știți ce mi-a spus? «Revin-o când ai 10.000 de GPU-uri H100»”, a povestit Srinivas, referindu-se la cipurile de inteligență artificială produse de Nvidia.

La rândul său, Naveen Rao, vicepreședinte pe AI la Databricks, declara într-un interviu pentru The Verge, anul trecut, că există mai puțin de 1.000 de cercetători în lume capabili să construiască modele AI de frontieră.

„E ca și cum ai căuta un LeBron James. Nu sunt foarte mulți oameni pe planetă care pot face asta”, spunea Rao.

