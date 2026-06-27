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Anthropic obține o victorie parțială în disputa cu administrația Trump privind Mythos 5, cel mai puternic model AI al său

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Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Guvernul american a permis Anthropic să restabilească accesul la Mythos 5 pentru anumite organizații din SUA, după săptămâni de restricții impuse din motive de securitate națională. Compania încearcă în continuare să obțină aprobarea pentru relansarea modelului Fable 5 pentru utilizare generală.

La începutul acestei luni, administrația Trump a emis o directivă care interzicea cetățenilor străini, inclusiv unor angajați ai Anthropic, să utilizeze modelele de inteligență artificială Fable 5 și Mythos 5, invocând motive de securitate națională.

Ca răspuns, Anthropic a declarat că va fi nevoită să întrerupă accesul pentru toți clienții, pentru a respecta ordinul guvernamental. Vineri însă, compania a anunțat că, după ce a colaborat „îndeaproape” cu autoritățile americane începând cu 12 iunie, a primit aprobarea de a reactiva modelul Mythos 5 pentru anumite organizații.

„Astăzi, guvernul ne-a informat că Mythos 5, cel mai performant model al nostru pentru securitate cibernetică, poate fi redistribuit către un grup de organizații americane care operează și protejează infrastructuri critice”, a precizat compania într-un comunicat.

„Restabilim rapid accesul pentru aceste organizații și continuăm să colaborăm cu guvernul pentru a extinde accesul la Mythos 5 și pentru a face din nou disponibil modelul Fable 5 pentru utilizare generală”, a adăugat Anthropic.

Decizia Statelor Unite de a bloca accesul la modelele Mythos și Fable, la începutul lunii, a provocat îngrijorări serioase în rândul oficialilor europeni.

Reacționând la acea decizie, Benjamin Haddad, ministrul delegat pentru Europa al Franței, a cerut ca Europa „să investească mai mult, să își susțină inovatorii și să se doteze cu mijloacele necesare pentru a stăpâni tehnologiile care vor determina puterea în secolul XXI”.

„Europa nu se poate mulțumi să fie o piață deschisă dependentă de tehnologii concepute, finanțate și controlate în altă parte”, a declarat acesta.

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Editor : M.I.

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